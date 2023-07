Verstappen kontert Hamilton-Idee: "Als er gewonnen hat, ..."

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton schlug am Donnerstag vor dem Großen Preis von Österreich vor, dass es den Teams in Zukunft verboten werden sollte, bereits frühzeitig mit der Entwicklung des Autos für das kommende Jahr zu beginnen.

"Meiner persönlichen Erfahrung nach muss man, wenn man so weit vorne liegt, wenn man 100 Punkte Vorsprung hat, nicht mehr viel an seinem Auto entwickeln und kann früher mit dem nächsten Auto beginnen", erklärte der Mercedes-Pilot in Spielberg.

So entstehe ein Kreislauf, dass das aktuell dominierende Team immer bereits mit einem Vorsprung in eine neue Saison gehe. Weltmeister Max Verstappen spricht sich allerdings klar gegen Hamiltons Vorschlag aus, als er in seiner Medienrunde damit konfrontiert wird.

"Wir haben nicht darüber geredet, als er gewonnen hat, und ich glaube nicht, dass wir das jetzt tun sollten", winkt der Niederländer ab und erklärt: "So funktioniert die Formel 1 nun einmal. Wenn man ein konkurrenzfähiges Auto hat, ist das toll."

"Aber irgendwann muss man natürlich auch an das nächste Jahr denken", betont er und ergänzt: "Es ist normal, dass die Leute, die hinter uns liegen, solche Dinge sagen. Aber sie sollten nicht vergessen, wie es war, als sie selbst gewonnen haben."

Neu ist heute allerdings die Budgetobergrenze, die die Teams in ihren Möglichkeiten bei der Entwicklung einschränkt. Dadurch sind Rennställe wie Mercedes gezwungen, entweder beim aktuellen oder beim nächstjährigen Auto Abstriche zu machen.

"Vielleicht verzichten sie auf etwas anderes oder sparen in anderen Bereichen Geld. Ich weiß es nicht, aber das macht mir auch überhaupt keine Sorgen", stellt der Weltmeister klar. Denn aktuell hat es Red Bull nicht nötig, auf andere Teams zu schauen.

Die Bullen gewannen in dieser Saison alle acht Saisonrennen und könnten beim Heimrennen in Spielberg am Wochenende saisonübergreifend sogar bereits den zehnten Grand-Prix-Sieg in Serie holen.

