Verstappen: McLaren hat das "beste Fahrerduo" der Red-Bull-Verfolger

McLaren ist das Team der Stunde in der Formel 1. Zwar hat Red Bull inzwischen beide WM-Titel vorzeitig für sich entschieden, aber McLaren kommt mit Lando Norris und Oscar Piastri immer besser in Schwung. So sehr, dass das britische Team sowohl in Japan als auch in Katar am meisten Punkte erzielte und jetzt noch Chancen auf den dritten WM-Platz hinter Red Bull und Mercedes hat.

Das ist auch Max Verstappen aufgefallen. Ihm imponiert die aktuelle Leistung der McLaren-Fahrer: "Ich schätze, als Team sind die beiden wahrscheinlich am konstantesten, wenn man sie mit den anderen dahinter vergleicht. Und ich würde sagen, McLaren hat das beste Fahrerduo von allen Teams [hinter Red Bull]."

Damit scheint Verstappen Norris/Piastri höher einzuschätzen als zum Beispiel Lewis Hamilton und George Russell bei Mercedes oder Charles Leclerc und Carlos Sainz bei Ferrari.

Was McLaren darüber hinaus auszeichne, sei der inzwischen ausgezeichnete Speed des MCL60 im Qualifying und auch im Rennen. Der Trend zeigt seit dem Österreich-Update ganz klar nach oben. "Deshalb wird es noch interessant bis zum Saisonende und vor allem zu Beginn der neuen Saison [2024], bis wir sehen, wer wo steht", meint Verstappen.

Derzeit aber gehe von McLaren noch keine ultimative Gefahr für Red Bull aus, betont der Weltmeister. In Katar hatte sich Verstappen im Grand Prix zwar nur um knapp fünf Sekunden gegen Piastri und Norris durchgesetzt, aber "wir hatten noch ein bisschen Pace in der Hinterhand, wenn wir es gebraucht hätten", erklärt Verstappen.

"Damit will ich die McLaren-Form nicht schlechtreden. Das Team hat sich gut verkauft. Wir sehen: McLaren kommt immer näher an uns heran. Deshalb müssen wir natürlich versuchen, einen gewissen Puffer zu wahren."

McLaren habe im Saisonverlauf "definitiv großartige Fortschritte" erzielt", sagt Verstappen. "Für uns geht es deshalb darum, dass wir uns vielleicht noch dieses Jahr etwas steigern, aber hauptsächlich natürlich für das kommende Jahr."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.