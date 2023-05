Verstappen mit Teamkritik nach Safety-Car-Pech: Hätte man sehen können!

Doppeltes Podium, aber kein Lächeln. Max Verstappen verlässt Aserbaidschan mit einem dritten Platz im Sprint und einem zweiten Platz im Hauptrennen am Sonntag, eine Ausbeute, die den Weltmeister, der immer auf den Sieg aus ist, nicht ganz zufrieden stellen kann.

Der Niederländer hatte zunächst vom zweiten Startplatz die Führung übernommen, indem er Charles Leclerc, der von der Pole gestartet war, nach wenigen Runden überholte. Der Red-Bull-Pilot musste dann beim Boxenstopp, der kurz vor dem Eintreffen des Safety-Cars stattfand, die erste Position wieder abgeben.

Es war ein schwieriges strategisches Dilemma, denn als Nyck de Vries in die Mauer fuhr und eine Gelbphase auslöste, hatte Verstappen Kurve 15 noch nicht erreicht. Es ist möglich, dass das Team versuchte, den Boxenstopp in der Hoffnung, dass das Safety-Car in Kürze eintreffen würde, vorzuverlegen, aber das kostete Verstappen die Führung und auch seine beste Chance auf einen Sieg.

Verstappen: Team hätte das besser sehen müssen

Denn so fand der Reifenwechsel nur unter gelben Flaggen statt, während der Rest des Feldes eine Runde später unter einem vollen Safety-Car an die Box gehen konnte, was deutlich weniger Zeit kostet. Nach der heißen Phase verlor der Niederländer die Führung und war nur noch Dritter hinter Leclerc.

"Ich denke, der Safety-Car-Einsatz war etwas unglücklich", sagt Verstappen. "Dann musste ich wieder pushen, ich habe versucht, sehr nahe [an Perez] dran zu bleiben, um in das DRS zu kommen. Aber ich glaube, die Reifen überhitzten ein wenig", erklärt er.

Gleichzeitig betont er jedoch, dass sich sein Team die Entscheidung, schon unter gelben Flaggen an die Box zu kommen, noch einmal überprüfen muss: "Ich habe gesehen, dass ein Auto angehalten hat, und dachte, er hätte sich vielleicht nur verbremst", fügt er hinzu.

"Man sieht es auf dem Bildschirm, aber man kann nicht im Detail sehen, ob das Rad richtig mit dem Auto verbunden ist. Ich meine, natürlich hat das Team da ein bisschen mehr Überblick. Aber wie ich schon sagte, wir werden uns das ansehen, wenn wir etwas anders hätten machen können. Ich weiß auch nicht, wann genau die Aufforderung zum Boxenstopp kam, also ist es im Moment etwas schwierig zu sagen."

Verstappen: Warum er danach keine Chance mehr hatte

Zudem meint der Doppelweltmeister, dass es ihm schwer fiel, lange im Windschatten des anderen RB19 zu bleiben, da er unter der "dirty air" litt: "Aber auch mit der Balance hatte ich Probleme, wirklich konstant zu sein. Ich war nicht wirklich zufrieden mit der Balance, ich habe versucht, einige Dinge am Lenkrad zu korrigieren, um ein besseres Verhalten beim Bremsen und in der Mitte der Kurven zu finden."

"Als das geklärt war, würde ich sagen, dass die letzten zehn Runden wieder gut waren. Aber ich denke, dass wir während des Rennens eine Menge gelernt haben. Und natürlich ist es am Ende des Tages ein gutes Teamergebnis."

"Wahrscheinlich habe ich auch meine Reifen zu Beginn etwas zu sehr beansprucht, um einen so langen Stint zu fahren", erklärt der Niederländer. "Irgendwann habe ich mich dann eingelebt und versucht, mein eigenes Ding durchzuziehen, um die Reifen bis zum Ende nicht komplett zu beschädigen."

"Aber es war einfach sehr schwierig, am Kurveneingang und in der Kurvenmitte eine gute Balance zu finden, und die meiste Zeit geht es hier darum, den Kurveneingang und die Kurvenmitte richtig hinzubekommen. Ich kämpfte mit Über- und Untersteuern. Das ganze Rennen über probierte ich viele Dinge an meinem Lenkrad aus, um ein besseres Gefühl und eine bessere Balance für das Auto zu bekommen."

Helmut Marko: Falsches Setting kostete Verstappen drei Zehntel

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko betont ebenfalls, dass Verstappen sein volles Potenzial nicht entfalten konnte: "Max hatte Pech mit dem Safety-Car und musste mit seiner Autoadjustierung bis zum Schluss herumprobieren, um das Optimum herauszuholen", sagt der Österreicher. "Er hat dann das Tempo von Sergio gehen können."

"Wenn ich mich richtig erinnere, hat [Max] hauptsächlich in Kurve acht drei Zehntel verloren. Und erst zum Schluss ist mit Settingsänderungen das Auto so gewesen, dass er zufrieden und auch schnell war. Aber Max ist einfach nicht rangekommen an Sergio."

Verstappen nimmt's gelassen: "Man kann nicht immer perfekt sein"

Obwohl wir erst am Anfang der Weltmeisterschaft stehen, ist Perez in der Gesamtwertung bis auf sechs Punkte herangekommen. Der Mexikaner glaubt und ist sich sicher, dass er um die Weltmeisterschaft kämpfen kann, während Verstappen Gelassenheit predigt und weiß, dass jedes Rennen eine Geschichte für sich ist.

"Wir wissen, dass die Saison sehr lang ist. Und wie ich schon sagte, lerne ich immer noch eine Menge Dinge: Baku ist ganz anders als Miami, und Miami wird wieder ganz anders sein als die anderen Strecken, auf denen wir fahren. Aber ja, man lernt weiter. Man kann nicht die ganze Zeit perfekt sein. Ich denke, es gibt immer Tage, an denen man lernen kann", fügt der amtierende Weltmeister hinzu."

