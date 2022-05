Verstappen nach Fehler nur auf P3: "Überrascht, um die Pole zu kämpfen"

Audio-Player laden

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich nach einem Fehler in seiner letzten Runde in Q3 im Qualifying in Miami mit der dritten Startposition begnügen, womit er hinter den beiden Ferrari-Piloten ins Rennen gehen wird.

"Es ist sehr rutschig neben der Ideallinie und ich wusste nicht wirklich, wo das Limit ist", analysiert Verstappen seinen Fehler in Kurve fünf, der ihm die Chance kostete, seine Bestzeit aus dem ersten Lauf zu unterbieten. "Ich habe ein bisschen zu viel versucht, aber es war ein seltsamer Moment, dort das Auto zu verlieren."

"Es ist schon ein wenig merkwürdig, wie das Auto ausgebrochen ist, aber diese Dinge passieren.Aber eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit dem Qualifying, weil ich gestern nur vier oder fünf Runden fahren konnte."

"Das kannst du dir auf einer neuen Strecke wie dieser einfach nicht erlauben. Auf einer normalen Strecke ist es einfach, in einen Rhythmus zu kommen, aber auf einem Stadtkurs ist das viel schwieriger. Wir hätten heute einen viel besseren Job machen können, wenn wir einen sauberen Freitag gehabt hätten", sagt Verstappen.

"Heute ging es für mich darum, die Strecke zu lernen und eine gute Balance für das Auto zu finden. Und wenn ich ehrlich bin, war ich überrascht, dass wir um die Poleposition gekämpft haben, denn es ist nicht einfach, diese Strecke zu lernen. Natürlich hätte ich gerne die Pole geholt, aber wenn man bedenkt, woher wir gekommen sind, dann haben wir einen ordentlichen Job gemacht."

Red Bull hofft auf Topspeed-Vorteil im Rennen

Am Freitag konnte der Niederländer im zweiten Freien Training aufgrund eines Hydraulikproblems gerade einmal eine Runde fahren, während es im ersten Training auch nur derer 14 waren. Red-Bull-Motorportberater Helmut Marko betont daher, dass Verstappen am Samstag gut zurückgekommen ist, wobei er sich noch etwas mehr erhofft hätte.

"Wir waren optimistisch, denn der Aufbau von Q1 in Q2 war sehr gut. Aber dann ist der Fehler in Kurve fünf passiert und damit war es dann vorbei", so Marko, der sich große Hoffnungen auf das Rennen macht, da Red Bull auf der Geraden 8 km/h schneller als Ferrari sei.

"Falls wir dran sein sollten, wenn das DRS freigeschaltet wird, dann sollte sich für uns eine Chance zum Überholen eröffnen. Wir hoffen auf ein spannendes Rennen und wir hoffen, dass wir überholen können."

Für die kommenden Rennen hofft Verstappen auf problemfreiere Wochenenden: "Wir müssen anfangen, uns das Leben nicht so schwer zu machen, denn so wird es immer knifflig sein. Ich freue mich aber schon auf morgen, da wir eine gute Chance haben. Unser Topspeed ist gut und das Auto fühlt sich auch ziemlich gut an."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.