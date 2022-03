Verstappen: Neue Pirelli-Reifen bauen langsamer ab als in der Saison 2021 Verschleißen die Reifen in der Formel-1-Saison 2022 weniger? Max Verstappen traut sich, nach den Testfahrten in Barcelona und Bahrain ein erstes Fazit zu ziehen

Autor: André Wiegold Audio-Player laden Die neuen 18-Zoll-Räder und Formel-1-Autos 2022 werden das Geschehen auf der Strecke durcheinanderwirbeln, doch werden sich die Pirelli-Pneus wie im Vorjahr verhalten? Nach den Testfahrten in Barcelona und Bahrain gibt Weltmeister Max Verstappen eine erste Prognose ab. Der Niederländer hat das Gefühl, dass die Reifen langsamer abbauen als im Vorjahr. "Wir sind sie bisher nur in Barcelona gefahren und sie verhalten sich hier in Bahrain schon ganz anders", sagt der Red-Bull-Pilot. "Ich denke, dass wir noch mehr Runden abspulen müssen, um zu sehen, wohin die Reise geht, aber es scheint klar zu sein, dass der Verschleiß etwas geringer ist." Jedoch haben die Teams laut Verstappen noch nicht das Optimum gefunden, da es erst einmal darum geht, "die Unterschiede der Mischungen" zu verstehen. Verstappen hat auch einen Grund dafür gefunden, warum die neuen Pneus womöglich langlebiger sein werden: "Sie überhitzen nicht so schnell. Das ist positiv, gerade wenn man einen Zweikampf bestreiten und im Windschatten bleiben möchte." Vergangenes Jahr sei es kaum möglich gewesen, einem Konkurrenten wegen der Luftverwirbelungen und dem Überhitzen der Pneus hinterherzufahren. Die Folge war ein rutschiges Fahrverhalten des Autos. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.