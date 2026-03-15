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Verstappen sicher: Fans, die 2026 genießen, "verstehen nichts von Racing"

Nach einem frustrierenden Rennverlauf in China erneuert Max Verstappen seine Kritik am 2026er Formel-1-Reglement - diese Art des Racings sei "ein Witz"

Benja Hiller
Veröffentlicht:
Verstappen sicher: Fans, die 2026 genießen, "verstehen nichts von Racing"

Max Verstappen ist dieser Tage selten glücklich, wenn man in auf das 2026er Reglement anspricht

Foto: LAT Images

Max Verstappen hat weiterhin absolut keinen Spaß mit dem 2026er Formel-1-Reglement. In der Qualifikation zum Großen Preis von China konnte er lediglich Startplatz 8 herausfahren. Zum Rennen am Sonntag profitierte er zunächst vom Doppelausfall der McLaren, konnte jedoch kaum weiter Profit rausschlagen.

Mehr noch: Oliver Bearman fuhr souverän auf Platz 5 vor ihm her. In Runde 45 war dann endgültig Schluss. Der Niederländer schleppte seinen Red Bull nach abruptem Leistungsverlust zurück in die Box (Zum Rennbericht). Nun ist der Auftakt in Melbourne für das erfolgsverwöhnte Team schon nicht gerade gelungen, doch das heutige Ergebnis stimmt den viermaligen Weltmeister nicht gerade versöhnlich mit den neuen Regularien.

"Es ist furchtbar", polterte der 28-Jährige nach dem Rennen. "Es macht überhaupt keinen Spaß. Das ist Mario Kart spielen. Das ist kein Racing." Verstappen erneuerte damit den derzeit äußerst beliebten Videospielvergleich. In Australien sei er einfach so durchs Feld gepflügt, bis er auf seiner "angestammten" Position war, in China sei das etwas anders gewesen.

Fahrer müssen an Reglement-Entwicklung beteiligt werden

In Shanghai steckte Verstappen im Kampf gegen Haas und Alpine fest. Wohl nicht gerade der Ort im Feld, an dem ein viermaliger Weltmeister sonderlich glücklich ist. "Schau dir das Racing doch an. Du boostest vorbei, dann geht dir auf der nächsten Geraden die Batterie aus, und sie boosten wieder an dir vorbei", erklärt der Red-Bull-Pilot frustriert. "Für mich ist das einfach ein Witz."

Insgesamt gebe es nur ein paar Runden nach dem Start etwas Aufregung mit unwichtigem Hin und Her, danach sortiere sich alles. "Einige werden natürlich sagen, dass es großartig ist, weil sie Rennen gewinnen, was ja auch völlig legitim ist. Wenn man einen Vorteil hat, warum sollte man ihn aufgeben?"

Dennoch ist sich Verstappen sicher, dass seine Kritik nicht an seinen Ergebnissen liegt. Er würde das Gleiche sagen, wenn er Rennen gewinne, "weil mir das Produkt Rennsport am Herzen liegt". Zur Zeit kämpfe er sogar noch mehr, "sodass man noch besser versteht, was man tun muss und worum es eigentlich geht". Verstappen geht sogar soweit, dass dieses Abbild der Königsklasse auf Dauer schaden wird. Er fordert eine Beteiligung der Fahrer an der Entwicklung neuer Reglements. "Sie hätten schon 2023 zuhören müssen, um das kommen zu sehen. Haben sie leider nicht."

Verstappen setzt sich für Änderungen ein

Der Red-Bull-Pilot ist sich zudem sicher, dass die Mehrheit der Fahrer ihm zustimme. Das sei nicht das Racing, "was wir wollen". Verstappen setzt sogar noch einen oben drauf: "Ich glaube auch nicht, dass es das ist, was die echten F1-Fans wollen."

Und eine weitere Spitze, oder gar eine Form von Gate-Keeping, schickt der 28-Jährige in Richtung Fans: Dieses 2026er Racing gefalle vielleicht einigen, "aber die verstehen dann nichts von Racing". Auf die Frage, ob man im Laufe der Saison noch nachregeln könne, antwortet der Niederländer: "Man kann ein bisschen nachhelfen, aber es ist im Kern fehlerhaft." Auch ein Vorziehen des nachfolgenden Reglements hält Verstappen für sinnvoll. Doch das passiere nicht so schnell.

Deshalb wolle er weiter mit der F1-Führung im Austausch bleiben. Ihm helfe es enorm, "zu kommunizieren und sicherstellen zu können, dass wir an Lösungen arbeiten". "Aber es wird natürlich auch sehr schwer, alle unter einen Hut zu bringen. Es müssen nicht alle zustimmen, aber die Mehrheit muss einverstanden sein, um Änderungen durchzudrücken." Mit dem Ausfall der Rennen in Nahost scheint zumindest etwas Raum für Diskussionen entstanden zu sein.

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