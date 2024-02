Verstappen: Trotz "logischer" Veränderungen weiter kein Sprint-Fan

"Ich denke, es ist ein bisschen logischer, wie das Format aufgebaut ist", sagt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen über den neuen Zeitplan an Sprint-Wochenenden in der Saison 2024 und die damit verbundenen Änderungen für Fahrer und Teams.

Hintergrund: Das Qualifying wird in diesem Jahr von Freitag auf Samstag und damit hinter Sprint-Shootout und den Sprint selbst verlegt, was dazu führt, dass die Autos nach dem Sprint für das Qualifying und das Rennen am Sonntag noch einmal umgebaut werden dürfen.

Bislang dürfte an Sprint-Wochenenden bereits ab Freitagnachmittag wegen der Parc-ferme-Regeln fast nichts mehr an den Boliden geändert werden. "Ich glaube, es ist ein bisschen besser", erklärt Verstappen im Hinblick auf die Änderungen.

"Manchmal steckt man [mit dem Set-up] fest und weiß, dass das Wochenende ruiniert ist und man nichts mehr ändern kann", berichtet er in Bezug auf die bisherigen Regeln und sagt über die Anpassungen: "Es wird sicher ein bisschen helfen."

Im gleichen Atemzug stellt der dreimalige Champion aber auch klar, dass er in Zukunft trotzdem nicht mehr Vergnügen haben werde, "wenn ich einen Sprint gewinne". Denn Verstappen hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, generell kein Sprint-Fan zu sein.

Im vergangenen Jahr erklärte er beispielsweise, dass er es für den falschen Ansatz halte, die Show in der Formel 1 mit Dingen wie Sprintrennen verbessern zu wollen. "Man sollte das Ganze in die Tonne werfen", stellte er damals unmissverständlich klar.

Seine Forderung: "Es ist wichtig, dass wir zu dem zurückgehen, was wir hatten, und dass wir sicherstellen, dass jedes Team um den Sieg kämpfen kann. Das sollten wir machen, und nicht versuchen, diese ganze künstliche Aufregung einzuführen."

Zudem kritisierte er in der Vergangenheit, dass man an einem Sprint-Wochenende zumindest in der Lage sein sollte, "seinen Fehler [beim Set-up] zu korrigieren". Immerhin in dieser Hinsicht wurde für 2024 nun nachgebessert.

