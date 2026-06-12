Verstappen über Motoren-Kompromiss: "Kenne die Politik dahinter"

Die Diskussion um die Formel-1-Regeln der Zukunft hat in den vergangenen Wochen deutlich an Fahrt aufgenommen. Besonders Weltmeister Max Verstappen hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass die Ausrichtung der kommenden Fahrzeuggeneration Einfluss auf seine langfristige Zukunft in der Königsklasse haben könnte.

Im Zentrum der Debatte steht die Aufteilung der Antriebsleistung zwischen Verbrennungsmotor und elektrischer Energie. Ursprünglich war für die neue Motorengeneration ab 2026 ein Verhältnis vorgesehen, das deutlich stärker auf elektrische Leistung setzt. Viele Fahrer und Teams äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich des Fahrverhaltens und der Rennqualität.

Nach intensiven Diskussionen innerhalb der Formel-1-Kommission wurde nun ein Kompromiss beschlossen. Künftig soll das Verhältnis von Verbrennungs- zu Elektroantrieb bei 58 zu 42 Prozent liegen. Erst ab 2028 soll dann die von mehreren Fahrern bevorzugte Verteilung von 60 zu 40 umgesetzt werden.

Verstappen: Änderungen gehen in die richtige Richtung

Verstappen hatte bereits beim Kanada-Grand-Prix erklärt, dass eine stärkere Gewichtung des Verbrennungsmotors "definitiv helfen" würde, ihn länger in der Formel 1 zu halten. Entsprechend aufmerksam wurde verfolgt, wie der Niederländer auf die nun beschlossenen Anpassungen reagiert.

Vor dem Grand Prix von Spanien in Barcelona zeigt sich der Red-Bull-Pilot grundsätzlich zufrieden. Zwar hätte er sich gewünscht, dass die für 2028 geplante Lösung bereits deutlich früher eingeführt wird, dennoch bewertet er die Entscheidung positiv.

"Ich denke, es war gut zu sehen, dass Änderungen vorgenommen werden - natürlich bereits für dieses Jahr, aber auch für das nächste Jahr", erklärte Verstappen am Donnerstag. "Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir schon nächstes Jahr das bekommen, was wir eigentlich erst 2028 erhalten. Aber ich verstehe auch, dass dabei manchmal Politik eine Rolle spielt."

Herstellerinteressen verhinderten größere Schritte

Mit seiner Bemerkung über die "Politik" spielt Verstappen auf die unterschiedlichen Interessen der Motorenhersteller an. Die endgültige Entscheidung wurde nicht einstimmig getroffen, sondern über eine qualifizierte Mehrheit innerhalb der Formel-1-Kommission beschlossen.

Insbesondere Ferrari soll Bedenken hinsichtlich des sogenannten ADUO-Systems geäußert haben. Audi und teilweise auch Honda standen umfassenderen Änderungen ebenfalls kritisch gegenüber, weil diese zusätzliche technische Investitionen und Anpassungen an bereits laufenden Entwicklungsprogrammen erfordert hätten.

Verstappen kann den entstandenen Kompromiss nachvollziehen. Wie so oft in der Formel 1 seien unterschiedliche Interessen aufeinandergeprallt, am Ende habe man jedoch eine Lösung gefunden, mit der er leben könne. "Zumindest gehen die Änderungen, die vorgenommen werden, in die richtige Richtung. Und das ist etwas Gutes", betont der viermalige Weltmeister.

Alonso bleibt trotz Anpassungen skeptisch

Während die Mehrheit der Fahrer die beschlossenen Änderungen als sinnvollen Schritt bewertet, äußert Fernando Alonso deutlich größere Zweifel. Der Aston-Martin-Pilot sieht das Kernproblem der neuen Motorenregeln weiterhin ungelöst.

Der Spanier glaubt, dass die grundsätzliche Philosophie der kommenden Antriebsgeneration nicht durch kleinere Anpassungen verändert werden kann. Aus seiner Sicht bleibt die Energieverwaltung der dominante Faktor, unabhängig davon, wie die genaue Verteilung zwischen Verbrenner und Elektromotor ausfällt.

"Wir müssen dem Ganzen Zeit geben", sagt Alonso. "Hoffentlich wird es besser, die Fans haben mehr Spaß und die Fahrer fühlen sich im Auto wohler. Aber diese Power Units haben eine bestimmte DNA, und die wird sich nur schwer verändern lassen."

Die DNA dieser Regeln bleibt dieselbe"

Besonders kritisch sieht Alonso die Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Nach seiner Einschätzung werden die neuen Antriebe weiterhin dazu führen, dass Fahrer in bestimmten Kurven bewusst Tempo herausnehmen müssen, um ausreichend Energie für die Geraden zu sparen.

"Man kann kleine Anpassungen am Reglement vornehmen, aber letztlich wird es immer belohnt werden, in den Kurven langsamer zu fahren, um auf den Geraden mehr Energie zur Verfügung zu haben", erklärt der zweimalige Weltmeister. "Das ist die DNA dieser Regeln."

Für Alonso ist bereits die aktuelle Diskussion ein Hinweis darauf, dass die Verantwortlichen bei der ursprünglichen Ausarbeitung der Regularien wichtige Aspekte unterschätzt haben. "Wenn wir schon jetzt, nach wenigen Rennen dieser Saison, darüber sprechen müssen, die Regeln für nächstes Jahr und möglicherweise sogar für 2028 zu ändern, dann zeigt das, dass von Anfang an etwas nicht gestimmt hat."

Bevor die beschlossenen Änderungen endgültig in Kraft treten können, müssen sie noch vom FIA-Weltrat offiziell ratifiziert werden. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass dies nur noch Formsache sein wird.