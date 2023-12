Verstappen über Rekord-Jahr: Niederlagen oft "wichtiger" als Siege

Max Verstappen wurde 2023 nicht nur zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Der Niederländer stellte auf dem Weg zum Titel auch noch zahlreiche Rekorde auf, unter anderem mit insgesamt 19 Saisonsiegen und zwischenzeitlich zehn Siegen in Serie.

Lediglich drei Rennen konnte Verstappen im Verlauf der Saison nicht gewinnen. Gleich zu Beginn des Jahres wurde er in den ersten vier Rennen zweimal von seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez geschlagen, in Singapur dann später noch ein letztes Mal von Carlos Sainz.

"Natürlich bin ich manchmal nicht zufrieden mit der Leistung oder dem Verlauf des Wochenendes. Aber ich habe immer versucht, perfekt zu sein, und ich versuche, mich an jedem einzelnen Rennwochenende zu verbessern", erklärt der Weltmeister.

Und in diesem Hinblick waren wohl vor allem die beiden Niederlagen zu Saisonbeginn gegen Perez hilfreich, denn Verstappen selbst erklärt: "Vielleicht war es nicht fantastisch, dass ich das Rennen [in Baku] nicht gewonnen habe. Aber ich habe viel gelernt."

"Und manchmal ist das wichtiger, als ein Rennen zu gewinnen", betont er und erklärt, dass man an einigen Rennwochenenden "ein bisschen mehr als an anderen" lerne. Und Baku sei genau so ein Fall gewesen, denn anschließend gewann Verstappen zehn Rennen in Serie.

Auch nach seiner letzten Saisonniederlage in Singapur schlug Verstappen eindrucksvoll zurück und gewann bis zum Finale in Abu Dhabi gleich noch einmal sieben Rennen nacheinander. Zum Weltmeister krönte er sich bereits fünf Wochenenden vor Saisonende in Katar.

Horner glaubt: Verstappen will "herausgefordert werden"

"Max hat das beste Auto bekommen, das wir je für ihn gebaut haben, und er hat das Beste daraus gemacht", lobt Teamchef Christian Horner und erklärt: "Einige der Rennen, die er dieses Jahr gefahren ist, waren so großartig, dass sie alle unsere Erwartungen übertroffen haben."

"Ich denke, Max hat sich als Fahrer weiterentwickelt, er ist weiter gewachsen, und das Niveau, auf dem er jetzt agiert, die Art und Weise, wie er Rennen lesen kann, die Art und Weise, wie er mit den Reifen umgeht, die mentale Stärke, die er in den Momenten des hohen Drucks hat, sind absolut herausragend", so Horner.

Teamkollege Perez kam derweil mit zwei Siegen in den ersten vier Rennen zwar ebenfalls gut in die neue Saison, gewann danach aber keinen einzigen Grand Prix mehr. "Ich glaube, dass [Max] natürlich herausgefordert werden will", sagt Horner über die interne Situation.

Verstappen habe "keine Angst" vor irgendeinem Teamkollegen, "und ich glaube, er hat so viel Selbstvertrauen, dass er sich nicht allzu viele Gedanken darüber macht, was auf der anderen Seite [der Garage] passiert", erklärt der Teamchef.

Auch 2024 wird Perez weiter an der Seite von Verstappen fahren. Und sollte der Weltmeister seine Form aus 2023 halten können, dürfte es der Mexikaner sehr schwer haben, seinen Teamkollegen auch nur ansatzweise unter Druck zu setzen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.