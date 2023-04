Verstappen über Start: Hamilton hat sich nicht an Regeln gehalten

Audio-Player laden

Max Verstappen behauptet, dass Lewis Hamilton in der ersten Runde des Großen Preises von Australien im Kampf um den ersten Platz die Regeln der Formel 1 nicht richtig befolgt hat. Der Niederländer hatte einen schlechten Start von der Poleposition hingelegt und verlor in Kurve eins den Anschluss an Mercedes-Pilot George Russell.

Als Hamilton dann in Kurve zwei an ihm vorbeizog, bremste er in Kurve drei zu vorsichtig, sodass sein Mercedes-Rivale die Nase innen behalten konnte. Als Hamilton sich den zweiten Platz schnappte, zog er am Ausgang der Kurve vorbei und Verstappen hatte das Gefühl, dass ihm nicht der nötige Spielraum gegeben wurde, den die Regeln vorschreiben.

Er beschwerte sich über den Teamfunk über den Vorfall und sagt nach dem Rennen, dass er das Gefühl habe, Hamiltons Aktionen seien nicht regelkonform gewesen: "Von meiner Seite aus habe ich nur versucht, einen Kontakt zu vermeiden", sagt der Red-Bull-Pilot.

Hamilton rechtfertigt sich für Manöver

"In den Regeln ist ganz klar festgelegt, was man jetzt auf der Außenseite tun darf. Offensichtlich wurde es nicht befolgt, aber das ist okay. Aber wir hatten eine gute Pace. Wir haben sie trotzdem überholt. Aber das ist etwas, das wir bei den nächsten Rennen berücksichtigen müssen."

"Er hat früh gebremst und ich spät", analysiert Hamilton die Situation. "Ich war auf der Innenbahn daneben und wir haben uns gegenseitig Platz gelassen. Ich habe ihn nicht von der Strecke gedrückt und er hat nicht eingelenkt. Wir haben uns nicht berührt, also ist das Racing."

Klarstellung der FIA: Das ist erlaubt

Zu Beginn des vergangenen Jahres veröffentlichte die FIA Richtlinien für die Fahrer, um sie besser über die Umstände zu informieren, unter denen sie ihren Rivalen nach Überholmanövern Platz lassen müssen.

Darin heißt es über Autos, die innen fahren: "Das überholende Auto muss einen bedeutenden Teil des Autos neben dem zu überholenden Auto haben, und das Überholmanöver muss auf sichere und kontrollierte Art und Weise durchgeführt werden. Es muss dem anderen ermöglicht werden, eindeutig innerhalb der Grenzen der Strecke zu bleiben."

Verstappen meint, er habe es zu Beginn absichtlich etwas ruhiger angehen lassen, weil er nicht zu viel riskieren wollte. "Wir hatten einen sehr schlechten Start und dann war ich in der ersten Runde vorsichtig, weil ich viel zu verlieren hatte und sie viel zu gewinnen", sagt er.

Verstappen über Rote-Flaggen-Chaos

Verstappen betont zudem, dass die Leistung seines Autos während des gesamten Rennens gut gewesen sei. Sein größtes Problem sei der Umgang mit dem "Chaos" der roten Flaggen der FIA gewesen.

"Ich denke, die Pace des Autos war schnell, das konnte man sofort sehen", so der Niederländer. "Wir haben immer darauf gewartet, dass sich das DRS öffnet, um eine Chance zum Überholen zu haben. Aber ja, mit diesen roten Flaggen, ich weiß nicht, die erste kann man vielleicht machen, aber ich denke, die zweite verstehe ich nicht wirklich. Es war also ein ziemliches Durcheinander."

"Aber ja, wir haben alles überlebt. Wir hatten heute wieder eine gute Pace im Auto und wir haben gewonnen, was natürlich das Wichtigste ist." Verstappens einziger besorgniserregender Moment war gegen Ende des Rennens, als er in der vorletzten Kurve kurz über das Gras fuhr, nachdem er versucht hatte, einen Verbremser zu vermeiden.

"Ich wollte den Reifen nicht komplett platt machen, also fuhr ich ein bisschen weit, aber wir hatten einen guten Vorsprung", beteuert er. "Es ist toll, hier zu gewinnen, mein erster Sieg überhaupt. Auch für das Team ist es schon eine Weile her."

