Verstappen und Norris geschlagen: Carlos Sainz holt Pole in Mexiko!

Die Prognose von Sky-Experte Timo Glock, dass Ferrari als klarer Favorit ins Qualifying zum Grand Prix von Mexiko 2024 startet, hat sich bewahrheitet. Nach dem Doppelsieg vor einer Woche in Austin sicherte sich Carlos Sainz mit einer Bestzeit von 1:15.946 Minuten die Poleposition für das Rennen am Sonntag.

Beinahe wäre es sogar eine Doppelpole für Ferrari geworden, doch Charles Leclerc konnte sich nach starker erster Zwischenzeit im zweiten Q3-Run nicht verbessern und fiel so noch vom zweiten auf den vierten Platz zurück.

Zweiter wurde, mit 0,225 Sekunden Rückstand, Max Verstappen (Red Bull). Der amtierende Weltmeister stand im Finale einigermaßen unter Druck, weil ihm seine erste Q3-Runde wegen Tracklimits in Kurve 2 gestrichen wurde. Am Ende verwies er seinen großen Titelrivalen Lando Norris (McLaren) aber um 0,089 Sekunden auf Platz 3.

George Russell und Lewis Hamilton (beide Mercedes) landeten mit 0,410 beziehungsweise 0,705 Sekunden Rückstand auf den Positionen 5 und 6, vor Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) und Nico Hülkenberg (Haas).

Für die mexikanischen Fans gab's beim Heim-Grand-Prix von Sergio Perez nichts zu feiern. Der Red-Bull-Star schied als 18. bereits in Q1 aus - eine ebenso faustdicke Überraschung wie das frühe Scheitern von McLaren-Fahrer Oscar Piastri (17./McLaren).

Warum war Q1 so eine Zitterpartie für die Stars?

In Q1 zeigte sich der Faktor Streckenevolution deutlich. Sechs Minuten vor Ende der Session lag Gasly an zweiter und Hülkenberg an dritter Stelle. "Die Strecke macht im Augenblick große Sprünge", analysierte Formel-1-Experte Alexander Wurz im ORF#-Kommentar.

Und so lagen fünf Minuten vor Schluss mit Piastri (19.) und Perez (20.) zwei Topfahrer noch auf dem Schleudersitz. Piastri zog einen zweiten Reifensatz und verbesserte sich zunächst auf Platz 13, mit einem eher bescheidenen dritten Sektor. Und der Druck wurde sogar noch größer, als ihm die Zeit wegen Tracklimits in Kurve 12 gestrichen wurde.

Piastri ärgert sich: "Ich wollte in Kurve 12 einfach ein bisschen zu viel. Ein dummer Fehler. Das Auto war gut, die Pace war da. Und meine Runde war auch okay. Bis zu dem Zeitpunkt."

Jetzt lag Leclerc auf P15, Piastri weiter auf P19 und Perez auf P20. Leclerc drehte eine weitere schnelle Runde mit absoluter Bestzeit im ersten Sektor, mit der sich auf P3 (am Ende P4) und damit in die sichere Zone katapultierte.

Ein Befreiungsschlag, der Piastri (am Ende 17.) und Perez (18.) nicht gelang. Piastri fehlten knapp zwei Zehntelsekunden auf den rettenden 15. Platz (Stroll). Und das Aus von Nationalheld Perez ließ es für einen Moment ruhig werden im bis dahin frenetisch feiernden Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Ich hatte Probleme mit den Bremsen", erklärt Perez. "Das bereitet mir am meisten Kopfzerbrechen, schon seit ein paar Rennen. Hier ist es von der Streckencharakteristik her am schlimmsten. Schon das ganze Wochenende. Ich kann auf der Bremse einfach nicht attackieren."

Neben den beiden Superstars schieden in Q1 Franco Colapinto (Williams) als 16., Esteban Ocon (Alpine) als 19. und Guanyu Zhou (Sauber) als 20. aus.

"Zeigt, dass es in dieser Formel 1 gar nicht mehr so einfach ist, das Mittelfeld und die Topteams auseinanderzuhalten", analysiert Wurz.

Warum war's für Leclerc in Q2 nochmal so eng?

In Q2 musste dann zunächst Leclerc zittern, dem seine erste Rundenzeit wegen Tracklimits in Kurve 2 gestrichen wurde. Mit 1:17.631 Minuten wäre er fünf Minuten vor Schluss allerdings ohnehin nur auf Platz 14 gelegen. Also musste der Ferrari-Star ein weiteres Mal rausfahren.

Ferrari hatte im ersten Q2-Run zunächst gebrauchte Reifen aufgezogen. Ein Risiko, auf das es andere Stars wie Verstappen nach der hohen Streckenevolution in Q1 nicht ankommen ließen. Sowohl Verstappen als auch Norris fuhren bereits im ersten Run eine Zeit, die ziemlich sicher gut genug war. Verstappen ging trotzdem ein zweites Mal raus, Norris schenkte sich das komplett.

Leclerc fuhr dann aber mit frischen Reifen absolute Bestzeit im ersten Sektor und persönliche Bestzeiten im zweiten und dritten, sodass er sich erneut auf Rang 3 verbesserte. Wie schon in Q1 war das auf den letzten Drücker ausreichend, um eine Runde weiterzukommen, auch wenn er bis zum Ende des Abschnitts neuerlich auf P4 zurückfiel.

Zehn Sekunden vor Ende von Q2 gab's dann rote Flaggen, wegen eines Crashs von Yuki Tsunoda (Racing Bulls) in Kurve 12. Der Japaner lag bis dahin auf Platz 11, war gerade unterwegs zu einer möglichen Verbesserung und krachte dann eingangs Stadion in die Barrieren. Urteil Wurz: "Der hat sich total verschätzt und um einiges zu spät gebremst."

Damit wurde unter anderem sein Teamkollege Liam Lawson um die Chance gebracht, seine Zeit noch zu verbessern. So schieden die beiden Racing Bulls (Tsunoda 11., Lawson 12.), die beiden Aston Martins und Valtteri Bottas (Sauber) in Q2 aus.

Wo kann man den Grand Prix von Mexiko live sehen?

