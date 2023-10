Verstappen vor Albon im ersten Freien Formel-1-Training in Mexiko

Im ersten Freien Training zum Grand Prix von Mexiko, bei dem nicht weniger als fünf Stammpiloten für Formel-1-Rookies Platz machen mussten, hat sich Max Verstappen (Red Bull) in 1:19.718 Minuten die Bestzeit gesichert. Der bereits feststehende Weltmeister verwies zum Auftakt Alexander Albon (Williams/+0,095) und seinen Teamkollegen Sergio Perez (+0,297) auf die Plätze.

Von den fünf Rookies, die im Einsatz waren, schaffte keiner den Sprung in die Top 10. Am schnellsten war Oliver Bearman (Haas) auf Platz 15, 1,595 Sekunden hinter Verstappens Bestzeit und 0,345 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg (12.), der sich erst am Ende der Session vor Bearman setzen konnte.

Die fünf Rookies belegten einen Block am Ende des Klassements, unterbrochen nur durch Fernando Alonso (16./Aston Martin/+1,629). Einen Unfall baute keiner, Pech hatte jedoch Theo Pourchaire (Alfa Romeo): Der Franzose konnte nur vier Runden drehen, weil das Drive-by-Wire-System streikte. Somit blieb er als einziger Fahrer ohne Zeit und beendete die Session als 20. und Letzter.

Technische Probleme traten bei mehreren Fahrern auf, bis auf Pourchaire konnten jedoch alle mindestens 17 Runden zurücklegen und Daten für den Rest des Wochenendes sammeln. Auch Carlos Sainz (7./Ferrari/+0,761) schaffte mehr als 20 Runden, trotz eines Hydraulikdefekts, der ihn nach gut zehn Minuten zu einer Reparaturpause zwang.

McLaren und Ferrari belegten die Positionen 4 bis 7 und ließen damit zu Beginn des Wochenendes auch Lewis Hamilton (11./Mercedes/+1,006) hinter sich. Allerdings lagen zwischen Lando Norris auf Rang 4 und Hamilton auf Platz 11 nur 0,487 Sekunden.

Für die Teams bietet Mexiko (kein Sprintformat) eine gute Gelegenheit, erstens technische Updates und zweitens Juniorfahrer zu testen. Die Liste der Rookies, die im ersten Training zum Zug kamen, war lang:

- Frederik Vesti statt George Russell (Mercedes)

- Jack Doohan statt Pierre Gasly (Alpine)

- Theo Pourchaire statt Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

- Oliver Bearman statt Kevin Magnussen (Haas)

- Isack Hadjar statt Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Bei den technischen Updates fällt die Liste der Einzelteile zwar auf den ersten Blick lang aus, und bis auf Mercedes und Aston Martin haben alle Teams Weiterentwicklungen in petto. Allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um streckenspezifische Erweiterungen der Kühlerlamellen und Bremsbelüftungen, damit die Powerunits und Bremsen in der Höhenlage von Mexiko-Stadt (2.285 Meter über dem Meeresspiegel) nicht überhitzen.

Wo kann man den Grand Prix von Mexiko im TV sehen?

Für Hardcore-Fans endet der Formel-1-Tag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. (Jetzt kostenlos abonnieren!) Dort gibt's nämlich am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit (Zeit unbestimmt) ein Video mit einer Analyse der Freitags-Longruns und einer Übersicht über die technischen Updates der Teams. Am Samstag und Sonntag streamen Host Kevin Scheuren und Chefredakteur Christian Nimmervoll ab 3:30 Uhr (nach Qualifying) beziehungsweise 2:30 Uhr (nach Rennen) eine ausführliche Analyse live.

Wer alle Sessions live sehen möchte, der kann das bei Sky tun. Sky zeigt neben Qualifying und Rennen auch alle Freien Trainings in voller Länge. Das Qualifying beginnt am Samstag um 23:00 Uhr deutscher Zeit (Vorberichte ab 22:30 Uhr), das Rennen am Sonntag startet um 21:00 Uhr (Vorberichte bereits ab 19:30 Uhr). (Link: Zur kompletten TV-Übersicht für den Grand Prix von Mexiko!)

Sky zu schauen lohnt sich aber nicht nur wegen der Live-Übertragungen aller Sessions und wegen des Rennens ohne Werbeunterbrechung, sondern auch wegen des hochkarätigen Expertenteams rund um den ehemaligen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, der bekanntlich nie darum verlegen ist, die Dinge so auszusprechen, wie er sie denkt. (ANZEIGE: Sei mit Sky hautnah dabei, vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung!)

Einen ausführlicheren Trainingsbericht gibt's auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.

