Verstappen vs. Norris: So erklären die Kommissare die Doppelstrafe

Die Rückrunde in Mexiko-Stadt für Austin enttäuschte nicht, wieder gerieten Max Verstappen und Lando Norris auf der Strecke aneinander. Ging Verstappen in Austin noch als moralischer Sieger vom Platz, weil Norris bestraft wurde, kassierte der Red-Bull-Pilot beim Großen Preis von Mexiko 2024 gleich eine Doppelstrafe, die sich auf 20 Sekunden summierte.

Die Strafe ist eine Kombination aus zwei 10-Sekunden-Strafen für zwei Vorfälle in der zehnten Runde beziehungsweise in der dritten Runde nach dem Restart nach dem Safety-Car. Zunächst drängte er Norris bei dessen Angriff in Kurve 4 von der Strecke, drei Kurven später überholte er Norris außerhalb der Strecke mit einer Divebomb.

Die vier Sportkommissare Tim Mayer, Loic Bacquelaine, Johnny Herbert und Alfonso Oros Trigueros sahen die Schuld in beiden Situationen bei Verstappen.

Zum Vorfall in Kurve 4 heißt es: "Die Sportkommissare haben die Daten des Tracking-Systems, Videos [von außen] und Onboard-Aufnahmen aus den Fahrzeugen herangezogen."

"Norris versuchte, Verstappen in Kurve 4 außen zu überholen. Norris war am Eingang, am Scheitelpunkt und am Ausgang der Kurve vor Verstappen, als er von der Strecke gedrängt wurde."

"Die Stewards sind der Meinung, dass das Manöver sicher und kontrolliert durchgeführt wurde und dass Norris in der Lage gewesen wäre, das Manöver auf der Strecke durchzuführen, wenn er nicht von Verstappen von der Strecke gedrängt worden wäre."

"Norris kürzte die Kurve ab, gab die gewonnene Position aber sofort wieder an Sainz ab. Die Strafe [gegen Verstappen] ist die Standardstrafe in solchen Fällen." Zusätzlich zu den zehn Sekunden kassiert Verstappen für den Vorfall noch zwei Strafpunkte, was seinen Gesamtstand auf sechs bringt. Eine Rennsperre greift erst bei zwölf Strafpunkten.

In einer ähnlichen Situation in Austin erhielt Norris noch eine Strafe, weil er sich am Scheitelpunkt hinter Verstappen befand. Im Vorfeld des Grand Prix von Mexiko dauerte die Fahrerbesprechung aufgrund der Vorfälle in Austin ungewöhnlich lange, da die Rennrichtlinien ("Driving Guidelines") diskutiert wurden. Auch die Fahrergewerkschaft GPDA besprach das Thema in einem separaten Meeting mit den Fahrern.

Der Automobil-Weltverband FIA hat bereits für den Grand Prix von Katar am 1. Dezember neue Richtlinien in Aussicht gestellt. Ob Aspekte des Meetings bereits in die heutige Entscheidung eingeflossen sind, ist derzeit unklar. Anders als in Austin wird im aktuellen Strafenpapier nicht nur der Scheitelpunkt der Kurve als ausschlaggebend genannt, sondern auch der Kurvenein- und -ausgang.

Zweiter Vorfall glasklar

Die Begründung für die zweite Strafe: "Die Sportkommissare haben [TV-]Videos, Aufnahmen von Streckenüberwachungskameras und Onboard-Aufnahmen aus den Fahrzeugen herangezogen."

"Nach dem Vorfall in Kurve 4 versuchte Verstappen in Kurve 8 Norris auf der Innenseite zu überholen. Verstappen lag am Scheitelpunkt von Kurve 8 vorne und hätte Anspruch auf Platz gehabt."

"Er konnte das Manöver jedoch nicht auf der Strecke vollenden, kam von der Strecke ab und behielt einen dauerhaften Vorteil, indem er die Position gewann und Norris von der Strecke drängte. Die Strafe ist die Standardstrafe für das Verlassen der Strecke und das Erlangen eines dauerhaften Vorteils."

Hier gibt es wenig Raum für Diskussionen, denn dass ein dauerhafter Vorteil durch das Verlassen der Strecke bestraft werden muss, steht außer Frage. Dass die Strafe für Norris in Austin geringer ausfiel (fünf Sekunden), begründeten die Kommissare damals mit mildernden Umständen, da Norris keine andere Möglichkeit hatte, als die Strecke zu verlassen.

Auffällig ist auch, dass in den Dokumenten im Gegensatz zu Austin nun die Namen der Fahrer genannt werden und nicht mehr "Fahrzeug 1" (Verstappen) und "Fahrzeug 4" (Norris). Anders als für den Vorfall in Kurve 4 werden für den Vorfall in Kurve 8 keine weiteren Strafpunkte verhängt.