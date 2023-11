Verstappen warnt vor Brasilien: Langsame Kurven liegen Red Bull nicht

Von den vergangenen 30 Formel-1-Rennen konnte Red Bull 28 gewinnen. Die einzigen beiden Niederlagen kassierten die Bullen dabei in dieser Saison in Singapur, wo Carlos Sainz für Ferrari triumphierte, und beim Brasilien-Grand-Prix vor genau einem Jahr.

Im November 2022 siegte George Russell in Sao Paulo, bevor Red Bull anschließend 15 Rennen in Serie gewann und einen neuen Formel-1-Rekord aufstellte. Zwölf Monate später lautet die Frage: Können die Bullen dieses Mal in Brasilien gewinnen?

Denn tatsächlich zählt die Strecke in Interlagos nicht zu den besten für Red Bull. Von den vergangenen acht Rennen dort gewann man lediglich ein einziges. 2019 triumphierte Max Verstappen für die Bullen, den davor letzten Red-Bull-Sieg holte 2013 noch Sebastian Vettel.

"Vergangenes Jahr hatten wir hier kein tolles Rennwochenende", erinnert sich Verstappen, der damals mit Lewis Hamilton kollidierte und am Ende nur Sechster wurde. Doch auch vor dem Zwischenfall mit dem Mercedes-Fahrer lief es bereits nicht rund.

Im Qualifying war Verstappen "nur" Zweiter geworden, den Sprint hatte er sogar nur auf P4 beendet. 2023 kommt das Sprintformat in Brasilien erneut zum Einsatz, und laut Verstappen wird es genau das "schwierig" machen, die Fehler des Vorjahres zu korrigieren.

Verstappen: Können aus jedem Wochenende etwas lernen

"Wir hatten ein paar Ideen, warum es im vergangenen Jahr nicht so gut lief, aber [wir haben nur] ein Training, um sicherzustellen, dass es dieses Jahr besser wird", betont er. Und die Frage ist ohnehin, wie viel Performance Red Bull über das Set-up finden kann?

Denn in Brasilien gibt es einige langsame Kurven, und Verstappen betont: "Ich glaube nicht, dass unser Auto in den langsamen Kurven besonders großartig ist." Droht Red Bull nach Singapur also die zweite Niederlage in der laufenden Saison?

Selbst wenn das der Fall sein sollte, würde für Verstappen damit keine Welt untergehen. Denn der Niederländer betont immer wieder, dass man aus Niederlagen sogar mehr als aus Siegen lernen könne. "Jedes einzelne Wochenende ist anders", erklärt der Weltmeister.

"Es passieren verschiedene Dinge. An manchen Wochenenden lernt man mehr, an manchen weniger. Manchmal legt man richtig gut los, das Auto ist unglaublich, und man muss das Set-up des Autos kaum anfassen", verrät Verstappen.

"An anderen Wochenenden hingegen ist es manchmal etwas schwieriger, die Dinge in den Griff zu bekommen, was die Fahrweise und die Abstimmung angeht", so der Niederländer. Und genau das seien die Wochenenden, an denen man dann "etwas mehr" lernen könne.

Womöglich wird Brasilien eines dieser Wochenenden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.