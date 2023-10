Verstappen: Wir sollten nicht die erste Serie sein, die auf neuem Asphalt fährt

Der Losail International Circuit stand am vergangenen Rennwochenende in Katar stark im Fokus. Wie bereits bei der Premiere 2021 wurden die Reifen zum Hauptthema, nachdem Pirelli nach dem Trainingsfreitag Maßnahmen ergreifen musste, um die Reifen aufgrund des neuen Asphalt und neuer Randsteine zu schützen. Für das Rennen am Sonntag wurde schließlich eine Maximalstintlänge von 18 Runden vorgeschrieben, um Reifenplatzer wie 2021 zu verhindern.

Katar-Sieger Max Verstappen zeigt sich nicht begeistert, dass vor der Formel 1 keine andere Rennserie auf der Strecke unterwegs war, um den neuen Asphalt und die neuen Randsteine zu testen. Zudem waren die Streckenbedingungen am Trainingsfreitag sehr staubig und ölig.

"Ich denke, es ist wichtig, dass andere Kategorien zurückkommen und ein bisschen mehr Rennen fahren, weil man das Öl aus dem Asphalt nehmen muss, wenn er neu ist, und auch, damit eine breitere Griplinie entsteht", erklärt der Niederländer.

Verstappen: Können einige Dinge besser machen

"Ich glaube, der Grip hat sich ein bisschen verbessert [über das Wochenende] und wenn wir nächstes Jahr wiederkommen, wird er wahrscheinlich wieder ein bisschen besser sein, aber das hängt davon ab, wie viel er gefahren wird."

"Ich denke, wenn wir das nächste Mal in eine solche Situation kommen, sollte die Formel 1 nicht als erstes fahren, weil es ein bisschen albern aussieht", meint Verstappen. "Und wenn die Autos im FT1 herumrutschen und keinen Grip haben, dann ist es wichtig, dass wir auf einer Strecke mit neuem Asphalt zumindest ein bisschen eingefahren sind. Das wird dann sehr helfen."

"Auch, um die Reifen zu verstehen, zum Beispiel die, die wir jetzt hatten. Deshalb hatten wir natürlich diese erzwungenen, begrenzten Runden. Ich denke also, dass wir an diesem Wochenende insgesamt ein paar Dinge lernen können."

Pirelli will weiterhin Simulationen vertrauen

Pirelli-Sportchef Mario Isola sagt auf Frage, ob es verpflichtend sein sollte, dass bevor die Formel 1 auf eine Strecke mit neuen Bedingungen geht, ein anderes Event vorab die Gegebenheiten getestet haben sollte: "Jede Meisterschaft ist anders."

"Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir in der Vergangenheit ein paar Probleme mit den GT-Autos hatten, weil sie die Kurven viel mehr abkürzen als die Formel 1. Vielleicht kann man also eine internationale GT-Veranstaltung organisieren, und dann gibt es nicht dieselben Probleme."

"Aber ich glaube, dass wir Instrumente haben, die ziemlich genau sind. Wenn wir also die Simulation mit dem Indoor-Test kombinieren und mit anderen Experten aus anderen Bereichen zusammenarbeiten, bin ich sicher, dass wir Lösungen finden können", erklärt Isola.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.