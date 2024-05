Verstappen zu Mercedes? George Russell: "Ich bin total dafür!"

Sollte Max Verstappen 2025 wirklich zu Mercedes wechseln, dann würde ihn George Russell mit offenen Armen empfangen: "Ich wäre total dafür", sagt der Brite, der noch nicht weiß, wer im kommenden Jahr sein Teamkollege sein wird.

Fest steht nur, dass Lewis Hamilton das Team in Richtung Ferrari verlassen wird. Wer sein Nachfolger wird, das steht noch in den Sternen. Immer wieder wird dabei aber der Name Max Verstappen genannt, der Red Bull in Richtung Mercedes verlassen könnte, wenn sich die Situation in seinem Team weiter zuspitzt.

Mit Adrian Newey verlässt schon ein wichtiger Player Red Bull - folgt nun auch Verstappen? "Wenn es die Chance gibt, jemanden wie Max zu verpflichten, dann würde das wohl jeder machen", sagt Russell, der ein Duell mit dem Niederländer nicht scheut: "Ich hätte gerne die Möglichkeit, gegen Max anzutreten."

Angst vor großen Namen hat Russell bekanntlich nicht, denn er nimmt es bei Mercedes seit 2022 mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf und schlägt sich beachtlich. Gleich im ersten Jahr hatte Russell teamintern die Nase vorn, und auch in dieser Saison ist es der Youngster, der den besseren Saisonstart hatte.

"Als ich zu Mercedes kam, hatte ich einen Teamkollegen, der über 100 Siege (insgesamt; Anm. d. Red.) und sechs Meisterschaften mit diesem Team gefeiert hatte. Und ich denke, in diesen zweieinhalb Jahren habe ich mich sehr gut geschlagen", sagt Russell.

"Ergebnisse sprechen für sich"

"Ich denke daher nicht, dass ich Mercedes oder irgendjemand anderem im Fahrerlager beweisen muss, was ich kann. Am Ende sprechen die Ergebnisse für sich", meint er.

"Ich fechte es Woche für Woche mit ihm aus, und wenn ich die Chance hätte, dass noch einmal gegen jemanden wie Max zu machen, dann wäre das für mich großartig, weil ich an mich und meine Fähigkeiten glaube", so Russell.

Derzeit misst sich Russell mit Lewis Hamilton Foto: Motorsport Images

Daher habe er auch Teamchef Toto Wolff gesagt, dass er jeden Gegner willkommen heißen wird - egal wer es ist. Und wer der schnellste Fahrer im Feld ist, das könne man ohnehin nicht mit Sicherheit sagen. "Du kannst ja nur so schnell fahren, wie es dein Auto zulässt", meint er.

"Jeder wird nur an seinem Teamkollegen gemessen, und ich denke, dass ich einen ziemlich guten Teamkollegen hatte, aber ich möchte noch mehr zeigen", so der Brite. "Ich möchte um Weltmeisterschaften kämpfen."

Antonelli irgendwann sicher bei Mercedes

Ein weiterer Name, der im Zusammenhang mit Mercedes immer wieder genannt wird, ist Andrea Kimi Antonelli. Der Formel-2-Pilot gilt als große Nachwuchshoffnung und darf derzeit bereits erste Formel-1-Erfahrungen bei Testfahrten in einem alten Auto sammeln. Bei ihm ist die Frage, ob der Aufstieg 2025 zu früh kommen könnte.

"Ich habe gehört, dass er gute Arbeit leistet", sagt Russell, "aber wenn du alleine fährst, ist es natürlich immer schwierig, eine Referenz zu bekommen. Es geht einfach darum, dass er die notwendige Erfahrung bekommt."

Dass Antonelli irgendwann bei Mercedes fahren wird, daran hat Russell keine Zweifel. "Aber wird es nächstes Jahr sein oder später? Das wird die Zeit zeigen", sagt er. Auf jeden Fall sei der Italiener "ein großartiger Fahrer", der in seiner Juniorkarriere alles gewonnen hat. "Von daher gibt es keinen Grund, ihn in den kommenden Jahren nicht unter den Besten der Formel 1 zu sehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.