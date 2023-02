Verstappen zuversichtlich: Besseres Handling dank neuer F1-Reifen 2023

Audio-Player laden

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hofft, dass die neuen Pirelli-Reifen dazu beitragen werden, das Untersteuern der aktuellen Fahrzeuggeneration weiter zu minimieren. Der Red-Bull-Pilot ist bekannt dafür, dass er eine stärkere Front bevorzugt und keine Bedenken hat, wenn seine Autos am Heck nervöser sind.

Der RB18 war zu Beginn der Saison 2022 das Gegenteil, bedingt durch sein Übergewicht und die neueste Reifengeneration von Pirelli, die das Untersteuern begünstigte.

Red Bull machte zwar rasch Fortschritte und Verstappen sicherte sich überlegen den Titel. Doch am Ende des Jahres gab es immer noch Raum für Verbesserungen. Diese könnten sich in dieser Saison auch dank neuer Reifen von Pirelli einstellen.

Denn das Ziel des 2023er-Gummis ist es, die Balance leicht zu verbessern, um die Autos weniger anfällig für Untersteuern zu machen. Beim Test in Abu Dhabi direkt nach dem Saisonfinale konnte sich Verstappen bereits einen Eindruck verschaffen. Er glaubt, dass die Änderungen ihm 2023 entgegenkommen werden.

"Das große Problem im vergangenen Jahr waren nicht speziell die Reifen, es war einfach das Gewicht des Autos", erklärt der Weltmeister bei der jüngsten Red-Bull-Präsentation.

"Es war massiv überladen und das führt zu einem trägen Verhalten an der Front. Als wir anfingen, dieses Gewicht loszuwerden, wurde das Auto im Grunde genommen agiler - und damit schnell, denn ich habe noch nie in meinem Leben in einem Auto mit Untersteuern gesessen, das in irgendeiner Kategorie schnell ist."

"Mit den neuen Reifen von Pirelli denke ich, dass es eine kleine Verbesserung ist", sagt Verstappen weiter. "Natürlich haben wir sie bisher nur in Abu Dhabi ausgiebig getestet und müssen das auch auf anderen Strecken, um zu sehen, ob sie überall funktionieren."

"Jeder Asphalt und jede Streckenbedingung, vor allem das Wetter, hat einen großen Einfluss. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich alles in die richtige Richtung entwickeln wird."

Die Rückmeldungen der Techniker waren nach dem Test in Abu Dhabi ebenfalls ermutigend. Der technische Direktor von Alfa Romeo, Jan Monchaux, warnte jedoch davor, zu viel in die Ergebnisse eines einzigen Tests hineinzuinterpretieren, da er davon ausging, dass es sich nur um subtile Unterschiede handelte.

"Die Unterschiede, die wir nach dem Test in Abu Dhabi feststellen konnten, schienen nicht groß zu sein", sagt Monchaux. "Eine etwas andere Steifigkeit, ein bisschen weicher. Aber wir haben keinen Unterschied wie Tag und Nacht festgestellt."

"Im Jahr zuvor, als wir den Test am Ende der Saison nach Abu Dhabi mit den 18-Zoll-Reifen hatten, gab es höllisches Graining, und wir hatten den ganzen Winter über Angst vor Graining. Im Jahr 2022 hatten wir damit dann aber gar kein Problem."

"Ich würde also keine voreiligen Schlüsse aus dem ziehen, was wir beim Nachsaisontest in Abu Dhabi gesehen haben, nur weil wir es gesehen haben", hält der leitender Techniker bei Alfa Romeo fest. "Im Moment zeigen die Reifen keine große Abweichung. Sie sollten sich also nicht grundlegend anders verhalten."

