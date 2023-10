Verstappens Sprint-Kritik: "Sollte in der Lage sein, Fehler zu korrigieren"

Es ist kein Geheimnis, dass Max Verstappen kein großer Fan der Sprint-Wochenenden in der Formel 1 ist. Der Niederländer kritisierte das Format in der Vergangenheit bereits mehrfach und hat im Rahmen des Katar-Grand-Prix nun noch einmal erklärt, was genau ihm nicht gefällt.

Konkret geht es darum, dass die Fahrer am Freitag nur ein 60-minütiges Training haben, bevor es direkt ins Qualifying und damit ins Parc ferme geht. Heißt: Ab Freitagabend darf nicht mehr an den Autos gearbeitet werden. Wer beim Set-up einen Fehler gemacht hat, der hat Pech.

"Ich verstehe natürlich, dass es für die Show gut ist, [das Feld] ein wenig durchzumischen. Aber zumindest sollte man in der Lage sein, seinen Fehler zu korrigieren", erklärt Verstappen, der in Katar selbst keine Schwierigkeiten hatte und am Freitag problemlos auf Pole fuhr.

Er erklärt: "Es ist immer schwer zu sagen, wo wir gelandet wären, wenn wir ein normales Wochenende gehabt hätten. Aber mit den Streckenbedingungen ist es natürlich etwas schwieriger, Dinge zu antizipieren. Ich denke aber, wir haben wirklich das Beste herausgeholt."

"Es wird nie perfekt sein, aber es war eindeutig gut genug, und ich war ziemlich zufrieden mit dem Auto im Qualifying. Aber es kann auch sein, dass man manchmal, und das hatten wir in der Vergangenheit, ein paar Entscheidungen trifft, von denen man denkt, dass sie in Ordnung sind."

"Und dann klappt es nicht und das ganze Wochenende ist ruiniert, weil man das Auto nicht mehr anfassen kann", zuckt er die Schultern und erklärt: "Das ist vielleicht etwas, das wir uns für die Zukunft ansehen müssen, wenn wir diese Events weiterhin austragen möchten."

Im Qualifying am Freitag war er 0,441 Sekunden schneller als der Rest der Welt und ist damit auf dem besten Weg, sich an diesem Wochenende zum dritten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister zu krönen.

