Versteckte Mechanismen und Gummibeläge: Wovor die FIA Angst hat

Das Potenzial für versteckte Mechanismen und bewegliche Teile, die von Gummikomponenten verdeckt werden, waren die Hauptgründe für die jüngsten Maßnahmen der FIA gegen flexible Flügel in der Formel 1.

Ab dem Großen Preis von Singapur an diesem Wochenende verschärft die FIA die Regeln für die Gestaltung der Front- und Heckflügel, um den Teams die Verwendung flexibler Teile zu verbieten.

Die FIA verlangte vor dem Rennen auf dem Marina Bay Circuit Einsicht in alle Konstruktionszeichnungen der Flügel, um zu prüfen, ob sie den Regeln entsprechen, und verbot bestimmte Flügelideen, die ihrer Meinung nach gegen die Regeln verstoßen.

Dazu gehören Flügelelemente, die sich im Verhältnis zum Bodywork, an dem sie befestigt sind, bewegen oder drehen, die Verwendung von elastomeren (gummiartigen) Verkleidungen, die eine örtlich begrenzte Durchbiegung ermöglichen, sowie Konstruktionen, die weiche Hinterkanten verwenden, um die Durchbiegung zu unterstützen.

Die FIA hat lange damit gekämpft, die Flexi-Flügel der Teams aufzudecken, aber ihr Direktor für Monopostos, Nikolas Tombazis, hat enthüllt, wie sie unter Druck gesetzt wurde, zu reagieren, nachdem sie herausgefunden hatte, wie weit einige Teams gingen, um die Regeln zu umgehen.

Tombazis: Tests sind nie perfekt

In einem Exklusivinterview mit der italienischen Ausgabe von Motorsport.com erklärt Tombazis die Überlegungen hinter der neuen harten Haltung gegenüber den flexiblen Flügeln.

"Es gibt viele Flexibilitätskriterien im Formel-1-Reglement: Es gibt Belastungen, die wir anwenden, und eine gewisse Durchbiegung ist erlaubt", sagt er.

"Wir führen statische Tests durch, um das zu überprüfen, und es ist klar, dass diese Tests nie perfekt sind, weil die Richtung der [Test-]Last immer ein wenig von der Last abweicht, die auf der Strecke herrscht, wenn die Teile einer echten aerodynamischen Kraft ausgesetzt sind."

Nikolas Tombazis kümmert sich um technische Belange in der Formel 1 Foto: Motorsport Images

"Es kann Unterschiede geben, und aus diesem Grund gibt es im Reglement einige allgemeine und konzeptionelle Anforderungen, die im Grunde Mechanismen verbieten", so Tombazis.

"Man könnte zum Beispiel einen Flügel zeichnen, der bei den Kräften des FIA-Tests starr ist, aber bei jeder anderen Belastung flexibler sein könnte. Aus diesem Grund haben wir seit Jahren klargestellt, dass diese Mechanismen nicht legal sind, und wir haben mehrere Klarstellungen darüber verfasst, was wir als Mechanismus betrachten".

Tricksen die Teams mit Gummi?

Tombazis weist darauf hin, dass eine Grenze gezogen werden müsse, da die Teams clevere Mechanismen nutzen könnten, um die Regeln zu umgehen - einschließlich der Verwendung von Konstruktionen, die unter Gummibelägen versteckt sind.

"Wenn wir unter einer Karbonoberfläche Hebel haben, die eine Auslenkung in eine Richtung erlauben und in eine andere nicht, können wir das als Mechanismus betrachten", sagt er.

Flexible Flügel sind immer wieder ein Teil von Diskussionen Foto: Motorsport Network

"Eine andere Sache, die wir in der Vergangenheit gesagt haben, ist, dass es nicht akzeptabel ist, wenn eine Komponente eine relative Bewegung gegen ein benachbartes Element hat und in eine andere Richtung rutscht", betont er weiter.

"Was ist in letzter Zeit passiert? Einige Teams haben benachbarte Komponenten, die eine ziemlich große Bewegung haben, aber nicht [im Tandem] rutschen, weil diese Bereiche mit Gummimaterial bedeckt sind. Wir halten das nicht für akzeptabel und haben deshalb eine Klarstellung vorgenommen."

Tombazis deutet an, dass die Teams dies sowohl bei den einzelnen Elementen des Frontflügels als auch bei den Verbindungen zur Nase ausnutzten.

Teams müssen kooperieren

Außerdem wurde die Flexibilität der unteren Heckflügelelemente an der Crashstruktur überprüft. Die Flexibilität der oberen Flügelelemente wurde dank der Einführung von Referenzpunkten ab dem Grand Prix von Aserbaidschan 2021 besser kontrolliert.

Er fügt hinzu: "Wir haben einige Rotationen beobachtet und sie mit den Teams analysiert, denn wir führen einige Tests durch. An der Strecke öffnen wir ein Bauteil, um zu sehen, was sich darunter verbirgt, oder wir schauen uns die CAD-Zeichnungen an, um besser zu verstehen, wie die verschiedenen Elemente funktionieren."

Auf die Frage, ob dies in Zusammenarbeit mit den Teams geschehe, antwortet Tombazis: "Nicht, dass sie es wollen, aber sie müssen. In letzter Zeit haben wir Zeichnungen gesehen, in denen die Dinge übertrieben waren. Die Tendenz war offensichtlich, also haben wir eingegriffen, um die Dinge klarer zu machen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.