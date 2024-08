Vertrag "um mehrere Jahre verlängert": Andrea Stella bleibt McLaren-Teamchef!

Während Audi mit Red-Bull-Sportchef Jonathan Wheatley einen neuen Teamchef hat, bleibt bei McLaren für die nächsten Jahre alles beim Alten: Der britische Traditionsrennstall hat den Vertrag von Teamchef Andrea Stella "um mehrere Jahre" verlängert!

Stella trat im Dezember 2022 in die Fußstapfen von Andreas Seidl und steht seitdem an der Spitze des traditionsreichen Formel-1-Teams. Unter seiner Führung hat McLaren zuletzt rasante Fortschritte gemacht, zwei Grands Prix gewonnen, weitere 18 Podestplätze erzielt und einen Sprintsieg errungen.

"Es ist ein Privileg, Teil des McLaren-Formel-1-Teams zu sein, und ich fühle mich geehrt, meine Rolle als Teamchef fortzusetzen", sagt Stella. "Wir haben in den letzten anderthalb Jahren große Fortschritte gemacht, und wir haben noch viel Arbeit vor uns, um konstant an der Spitze zu kämpfen, was eine spannende Herausforderung darstellt."

Vom Schumacher-Ingenieur zum Teamchef

"Ich genieße meine Rolle, die es mir ermöglicht hat, individuelle Talente zu fördern und die Mitarbeiter zu befähigen, gemeinsam auf die Ziele des Teams hinzuarbeiten", erklärt der Italiener, der vor seiner Rolle als Teamchef als Head of Race Operations und Performance Director arbeitete, bevor er 2019 zum Executive Director befördert wurde.

Stella, der seit 2015 in Diensten McLarens steht, begann seine Karriere bei Ferrari, wo er zunächst als Performance Engineer für Michael Schumacher sowie Kimi Räikkönen und anschließend als Race Engineer für Räikkönen und Fernando Alonso arbeitete.

Auch Lando Norris und Oscar Piastri haben mehrjährige Verträge Foto: Motorsport Images

"Mein Dank gilt Zak für sein Vertrauen in mich als Führungskraft, meinem gesamten Führungsteam und all meinen Kollegen im Team für ihre kontinuierliche Zusammenarbeit und Unterstützung", so Stella. "Ich freue mich auf das, was wir weiterhin gemeinsam erreichen können."

McLaren mit langfristiger WM-Planung

McLaren-Geschäftsführer Zak Brown bestätigte, den Vertrag mit Stella "um mehrere Jahre" verlängert zu haben. "Seine exzellente Führungsqualitäten, sein Fachwissen und der Respekt, den er innerhalb des Teams und der Formel 1 genießt, bedeuten, dass wir keine bessere Person finden könnten, um unser Ziel, konstant an der Spitze der Startaufstellung zu kämpfen, weiter zu verfolgen", so Brown.

"Sein Einfluss auf McLaren F1 in seiner Rolle als Teamchef war tiefgreifend, nicht nur durch unsere Ergebnisse auf der Strecke und die Entwicklung des Teams, sondern auch durch die Entwicklung unserer Kultur und Mentalität", sagt der Brite.

"Mit den bereits vereinbarten mehrjährigen Vertragsverlängerungen mit Lando, Oscar und nun auch Andrea können wir unser Ziel, Weltmeister zu werden, getrost weiterverfolgen. Wir freuen uns alle auf die kommenden Jahre unter Andreas Führung."