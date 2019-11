Vettel gratuliert Hamilton live im TV: "War nicht klar, dass das jemand sieht"

Sebastian Vettel war in Austin einer der ersten Gratulanten. Nach seinem Ausfall aufgrund eines Bruchs der Radaufhängung musste der Deutsche das Rennende vor dem Fernseher verfolgen. Als feststand, dass Lewis Hamilton sich zum sechsfachen Weltmeister krönen wird, ging er sofort zum Briten. Die faire Geste wurde von den TV-Kameras in der Live-Übertragung eingefangen, was Vettel im Nachhinein irritiert.

"Ich hatte während des Rennens nichts zu tun, da war mir ziemlich langweilig", gibt Vettel auf die Szene angesprochen zu. "Es war ziemlich klar, dass er den Titel fixieren würde. Da wollte ich rübergehen und ihm gratulieren."

Im berühmten "Cool-Down"-Raum werden die Fahrer nach einem Rennen gewogen, außerdem können sie sich ein wenig ausruhen und erfrischen, bevor es aufs Podium geht. Auch ein Kameramann ist bei jedem Rennen im Raum anwesend, um hitzige Szenen oder kleine Gesten der Fahrer einzufangen.

"Mir war gar nicht klar, dass das jemand gesehen hat. Ich dachte, ich suche mir einen ruhigen Ort dafür. Wahrscheinlich weniger ruhig als ich dachte", muss Vettel im Nachhinein schmunzeln. Er unterstrich mit jener Geste den Respekt, den er dem Briten entgegenbringt.

Schon vor dem Wochenende merkte Vettel an, man müsse "ein Depp" sein, wenn man Hamilton nicht zum Titelgewinn gratulieren könne. "Lewis ist ein fairer Sportsmann. Er hatte ein tolles Jahr", ergänzt er vor dem Rennen in Brasilien.

Der Mercedes-Rivale hat sich über die kleine Geste von Vettel gefreut. Zwar treibe ihn Anerkennung von anderen nicht an, jedoch ehre ihn ein solcher Respekt. "Das ist eine Ehre, speziell mit Seb, den ich so sehr für seine Fähigkeiten schätze." Diese Rivalität sei "wirklich großartig".

"Denn jeder von uns weiß, wie schwierig dieser Sport ist. 20 Fahrer wissen, wie hart es ist, das zu schaffen. Und nur sehr wenige von uns, wie schwierig es ist, konstant zu gewinnen. Seb ist einer davon." Doch der viermalige Weltmeister war nicht der einzige Pilot, der Hamilton zum Titelgewinn gratulierte.

Sogar sein ehemaliger Erzrivale bei McLaren, Fernando Alonso, meldete sich: "Ich habe eine Nachricht von Fernando bekommen, das war ziemlich toll. Ich bin sehr dankbar dafür. Wir hatten eine schwierige Zeit gemeinsam, aber ganz ehrlich: Ich hatte immer sehr viel Respekt vor ihm und seinen Fähigkeiten."

Weitere Co-Autoren: Jonathan Noble. Mit Bildmaterial von LAT.