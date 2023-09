"Wie in einer Zeitkapsel": Vettel im Formel-1-Auto auf der Nordschleife

"Ich fühle mich wie in einer Zeitkapsel. Es kommen ganz viele Erinnerungen hoch." So fasst Sebastian Vettel seinen Tag am Nürburgring zusammen. Denn der viermalige Formel-1-Weltmeister unternahm mit seinem Red Bull RB7 aus der Saison 2011 Demorunden auf der legendären Nordschleife und wurde dabei von etlichen Motorsport-Stars in unterschiedlichsten Fahrzeugen begleitet.

Unter dem Titel "Red Bull Formula Nürburgring" hatte der Energydrink-Konzern die Veranstaltung an den Start geschickt und für gut 60.000 Fans ein unterhaltsam-packendes Programm zusammengestellt, inklusive Stunt- und Driftshows und eben der Runden auf der Nürburgring-Nordschleife. (Hier alle Fotos abrufen!)

Vettel zeigt sich begeistert: "Hier passt alles zusammen - auch, dass wir jetzt mit synthetischem, also CO2-neutralem, Kraftstoff unterwegs sind."

Wie Vettel den Motorsport erhalten will

Letzteres ist dem Deutschen besonders wichtig. Vettel meint: "Motorsport ist meine große Leidenschaft und ich möchte den Sport erhalten."

"Kraftstoffe können synthetisch hergestellt werden und als Ersatzkraftstoff dienen. Das ist vielleicht nicht die einzige, aber ein Teil der Lösung. Es ist wichtig, dass uns allen bewusst wird, dass wir etwas tun müssen. Und das Tollste ist: Im Auto spürt man keinen Unterschied, es macht genauso viel Spaß."

Weitere Prominente in berühmten Rennautos

Neben Vettel griffen noch weitere Prominente ins Lenkrad, zum Beispiel die früheren Formel-1-Fahrer David Coulthard im Red Bull RB8 von 2012 oder Gerhard Berger in seinem Ferrari 412 T2 von 1995.

Mathias Lauda steuerte mit dem Ferrari 312 B3 von 1974 eines der Formel-1-Autos, die schon sein Vater Niki Lauda bewegt hatte. Und Ralf Schumacher kam in seinem Williams FW25 von 2003 vorbei.

Mathias Lauda, Ferrari 312 T3 Foto: Red Bull Content Pool

BMW brachte gleich eine ganze Fahrzeug-Palette an den Nürburgring, unter anderem sein Le-Mans-Siegerauto V12 LMR mit dem früheren Sportchef Markus Flasch am Lenkrad. Jens Klingmann jagte einen Tourenwagen M3 E30 über die Nordschleife, Philipp Eng einen Sportwagen Z4 GT3 und Prinz Leopold von Bayern bewegte einen M1 Procar.

Mit Carrie Schreiner war auch eine Fahrerin dabei: Die Teilnehmerin an der Formel-1-Akademie fuhr mit einem Formel-4-Fahrzeug im Feld mit, während Weltmeister-Vater Jos Verstappen einen großen Ford Supervan 4.2 über die Strecke wuchtete.

Und wer nach den diversen Demofahrten nicht genug Motorsport erlebt hatte, konnte seinen Samstag am Nürburgring mit dem ersten Teil der 12 Stunden am Nürburgring fortsetzen: Die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) bestreitet am Wochenende ihren zweigeteilten Saisonhöhepunkt mit jeweils einem Rennen über sechs Stunden am Samstag und am Sonntag. (Mehr dazu in unserer Langstrecke-Rubrik!)

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.