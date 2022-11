Vettel kritisiert Haas nach Schumacher-Rausschmiss: "Schwer zu verstehen"

Audio-Player laden

Seit Donnerstag ist klar: Mick Schumacher wird 2023 nicht in der Formel 1 an den Start gehen. Der Deutsche wird bei Haas durch seinen Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt. Mit dem Karriereende von Sebastian Vettel werden somit gleich zwei deutsche Fahrer die Formel 1 nach dem Großen Preis von Abu Dhabi verlassen.

Schumacher und Vettel verbindet zudem eine enge Freundschaft, und der viermalige Weltmeister hat sein Unverständnis darüber geäußert, dass sich Haas gegen eine Verlängerung des 23-Jährigen entschieden hat und kritisiert die Teamführung rund um Gene Haas und Günther Steiner.

"Es ist natürlich bitter für ihn und es tut mir für ihn leid", sagt Vettel über das Schumacher-Aus bei Haas. "Ich glaube, die Teamführung bei Haas ist manchmal ... Ich will nichts sagen, aber manchmal vielleicht schwer zu verstehen. Ich denke, dass Mick absolut einen Platz in der Formel 1 verdient hat."

Vettel: Mick hat auch seine Fehler gemacht

Obwohl die Saison "nicht gerade leicht für ihn" war, meint auch Vettel, dass Mick seinen Anteil daran hatte, obwohl dies nicht im Verhältnis zur Reaktion des Teams stehe: "Diese Saison war mit Sicherheit nicht leicht für ihn. Hier und da hat er vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich glaube, das Team war auch nicht unschuldig, zumindest von außen", erklärt er.

"Aber jetzt, glaube ich, konzentriert er sich sehr bald auf die neue Aufgabe, die nächsten Schritte, die kommen, und ich denke und hoffe, dass er eine Chance bekommt, weil das Potenzial hat er."

Schumacher fragte Vettel nach Rat: "Seine Worte haben mich bewegt"

Auch Vettel betont, dass für einen Fahrer "das Umfeld immer extrem wichtig ist", weshalb ein Wechsel in das Mercedes-Team keine schlechte Option sein könnte, auch wenn es laut dem Heppenheimer "manche Fahrer gibt, die den Anschein machen, dass ihnen das egal ist".

"Den Fahrer, dem es egal ist, den gibt es nicht und gab es noch nie", fügt er jedoch hinzu. "Und ich glaube, was das angeht, hätte Haas mit Sicherheit einen besseren Job machen können. Aber gut, jetzt ist es so, und ich denke, Mick konnte sehr viel lernen und wird auch aus der Situation lernen und dann hoffentlich sehr bald wieder zurückkommen."

Schumacher, der von der Entscheidung von Haas sehr enttäuscht war, habe danach auch den Rat seines Freundes Vettel gesucht, der ihm auch etwas Trost gespendet hat, wie er sagt: "Was wir besprechen, ist privat", stellt Schumacher klar. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass seine Worte mich bewegt haben und in einem Moment wie diesem sehr hilfreich waren."

Schumacher: Verhältnis zu Steiner war "ok"

Von 'Sky' gefragt, wie viel Rückendeckung er von Steiner bekommen habe, weicht Schumacher aus: "Ich hatte Rückendeckung von Sebastian. Dementsprechend bin ich sehr happy, aber natürlich: Wir haben immer eine offene Kommunikation gehabt zwischen dem Team und mir und wir haben stetig an uns weitergearbeitet."

"Wir haben versucht, die ganzen Punkte abzuarbeiten, die es zu verbessern gab, und ich finde, dass wir, wenn wir mit dem Jahresbeginn vergleichen, den Trend wirklich stetig beibehalten haben. Speziell die Rennpace war sehr positiv und die Qualifyingpace hat sich dann auch verbessert. Aber ja, war anscheinend nicht genug."

Schumacher mit Kampfansage: 2024 bin ich zurück!

"Das werde ich mir dann anschauen, welches Umfeld für mich das Beste ist. Natürlich ist es schwierig, sowas von außen zu sehen, aber ich möchte an einem Platz sein, wo ich wachsen kann, wo ich meine Leistung, die ich in mir habe, zeigen kann."

Schumacher betont zudem, dass er alles Mögliche versuchen werde, um "2024 wieder im Grid zu sein", und dass er aus seinen zwei Jahren in der Formel 1 viel mitnehmen kann: "Natürlich möchte ich mich auch an der Stelle bedanken für die zwei Jahre", sagt er.

"Es war mega, hier starten zu dürfen in der Formel 1. Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, aber auch ein Traum, der nicht geplatzt ist. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, 2024 wieder auf dem Grid zu sein, und dafür werde ich hart an mir arbeiten und schauen, dass ich alle Schachfiguren in der richtigen Position habe."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.