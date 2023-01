Vettel offenbart "große" Bewunderung für Rallyefahrer

Audio-Player laden

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat am Rande des Race of Champions in Schweden seine Bewunderung für Rallyefahrer kundgetan und ist der Meinung, dass sie nicht das Rampenlicht bekommen, das sie verdienen.

Vettel ging am vergangenen Wochenende zusammen mit seinem Kumpel Mick Schumacher beim Einladungsevent für Deutschland an den Start. Dabei konkurrierten sie mit ehemaligen und aktuellen Rallye-Weltmeisterschaftsfahrern wie Sebastien Loeb, Thierry Neuville, Petter Solberg und Oliver Solberg.

Vettel verriet, dass er die Rallye-Weltmeisterschaft WRC regelmäßig verfolgt und vor den Fähigkeiten, die in dieser Disziplin erforderlich sind, Ehrfurcht hat. Der Gewinner von 53 Grands Prix beendete seine Formel-1-Karriere am Ende der vergangenen Saison, hat aber bereits angedeutet, dass der Rallyesport etwas sein könnte, das er in Zukunft gerne ausprobieren würde.

Vettel spricht über möglichen Einstieg in den Rallyesport

"Ich bewundere Rallyefahrer sehr. Ich denke, das ist eine unglaubliche Fähigkeit", sagt Vettel. "Das ist nur ein winziger Einblick, wie es sich anfühlt, eine Rallye zu fahren, aber es fühlt sich an, als käme ich mit einem Schraubenzieher und einem Hammer an, also mit zwei Werkzeugen, während sie in Kurve eins mit dem ganzen Werkzeugkasten ankommen, ausgerüstet mit allem, was passieren könnte, sie haben das richtige Werkzeug."

"Ich denke, es ist ein großartiger Sport. Es gibt das Rennsport-Element und das Können, aber es ist in vielerlei Hinsicht ganz anders", erklärt er. "Rallye ist ein großartiger Sport, ein großartiges Können. Ich denke, die Fahrer sind großartig. Sie bekommen aber nicht das Rampenlicht, das sie verdienen."

"Wie ich bereits sagte, ist die Formel 1 sehr populär, der Rallyesport ist populär, aber vielleicht mehr in den nordischen Ländern, aber er verdient es, auf der ganzen Welt populär zu sein, weil die Fähigkeiten unglaublich sind. Auch die Disziplin ist ein ganz anderer Sport."

"Es wäre eine Menge Arbeit, aber vielleicht etwas, das man nach einer Weile ausprobieren könnte, wenn es [nicht mehr an Wettkämpfen teilzunehmen] anfängt zu jucken... es wäre eine große Herausforderung."

Vettel: "Fasziniert mich sehr"

Im Schnee von Schweden zogen die beiden Deutschen gegen die arrivierten Rallyepiloten den Kürzeren. Im Nations-Cup am Samstag schieden Vettel und Schumacher im Halbfinale gegen das Allstar-Team bestehend aus Formel-2-Meister Felipe Drugovich und dem belgischen Rallyestar Thierry Neuville aus, während Schumacher in der Einzelwertung am Sonntag im Finale an Mattias Ekström scheiterte, der neben zwei DTM-Titeln auch einige Erfolge im Rallyesport verzeichnen konnte.

Auf die Frage, ob er die WRC verfolge, sagt Vettel: "Ja, ich habe es immer ein bisschen verfolgt. Nicht jeden Sektor, aber normalerweise die Rallyes und die Etappen, und es gibt eine Menge junger Leute, die aufsteigen."

"Und ich erinnere mich an die Tage, sorry Petter [Solberg, bei der Pressekonferenz anwesend], als Petter gewann und konkurrenzfähig war."

"Es ist also nicht so, dass ich mit dem Rallyesport aufgewachsen bin, aber irgendwie habe ich es immer bewundert, dass man so schnell fahren kann, ohne Randsteine und Streckenbegrenzungen, und dass das, was neben einem liegt, keine Rolle spielt. Egal auf welchem Terrain, egal unter welchen Bedingungen. Ja, das fasziniert mich sehr."

Ehemalige Formel-1-Fahrer mit Rallyeerfahrung

Sollte sich Vettel in Zukunft für einen Ausflug in den Rallyesport entscheiden, wäre er nicht der erste Formel-1-Fahrer, der dies tut. Kimi Räikkönen, sein ehemaliger Teamkollege bei Ferrari, kam von 2009 bis 2011 auf 22 WRC-Starts, wobei er 2010 bei der Rallye Türkei mit Platz fünf sein bestes Ergebnis erzielte.

Während seiner Formel-1-Karriere versuchte sich auch Robert Kubica im Rallyesport, um seine Fähigkeiten zu erweitern, doch nach einem schweren Unfall bei einer Rallye in Norditalien zog sich der Pole schwere Verletzungen zu, weshalb er seine Formel-1-Karriere beenden musste. 2019 schaffte er mit Williams sensationell sein Comeback in die Königsklasse, doch nach einer schwierigen Saison war bereits nach nur einem Jahr wieder Schluss.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.