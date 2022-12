Vettel staunt über Verstappen: "Weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde"

Audio-Player laden

Die Zeitenwende in der Formel 1 scheint mit dem WM-Titel von Max Verstappen 2021 eingeläutet worden zu sein. Während in den 15 Jahren zuvor vor allem drei Namen: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Fernando Alonso die Königsklasse prägten, ist nun die neue Generation auf dem Vormarsch.

Verstappen konnte seinen Titel 2022 verteidigen, während mit Charles Leclerc und George Russell bereits die nächsten Youngstars anklopfen und bereits erfahrenere Teamkollegen schlagen konnten. Russell bezwang Hamilton in seiner ersten Mercedes-Saison 2022, während Leclerc Vettel in der Zeit von 2019 bis 2020 teilweise sehr deutlich im Griff hatte.

In der TV-Show "Sport und Talk aus dem Hangar-7" von 'ServusTV' äußerte sich der viermalige Weltmeister Vettel am 19. Dezember lobend über den neuen Dominator der Formel 1, Max Verstappen. Neben den beiden waren zudem auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner sowie Motorsportberater Helmut Marko zu Gast.

Vettel: Verstappen hat "unglaubliches Gespür"

"Ich meine, man sitzt ja selber im Auto und wir haben uns oft auf der Strecke duelliert, oder man sieht sich oft auf der Strecke und es ist schon oft, dass man was sieht bei anderen und sich was abschaut und sich denkt: 'Ja, ich probiere es mal' oder 'Ja, das kann ich auch' oder 'Ja, das müsste gehen', aber bei Max gab es sehr selten", sagt Vettel.

"In meiner Zeit jetzt, in den 15 Jahren, dass einer daherkommt und auch ein bisschen frech am Anfang ist, das ist auch absolut ok, und die Ellenbogen ausfährt. Aber ja, ein, zwei Aktionen oder was er einfach mit dem Auto anstellt, wo man sich so überlegt: 'Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriegen würde'."

Besonders in Zweikämpfen habe der Niederländer laut Vettel "ein unglaubliches Gespür für das Fahrzeug". "Dann auch Manöver, was Überholen angeht in gewissen Streckenbedingungen, wo man selbst dann so im Nachhinein im Auto sitzt, oder während man im Auto sitzt oder danach darüber nachdenkt und sagt: 'Ich weiß es nicht.'"

Vettel: Da kann man nur den Hut ziehen

"Er hat schon eine unheimliche Kontrolle und liest die Situation extrem schnell", fügt der Heppenheimer hinzu. "Ich meine, im Nachhinein das nochmal und nochmal zu überdenken und das dann zu probieren, ist eine Sache, aber das in dem Moment zu erkennen so schnell, um es sofort zu probieren, da kann man nur ein bisschen mit Neid den Hut davor ziehen und ich wünsche, dass es für ihn so weitergeht und dass er Spaß hat vor allem."

Bei gemeinsamen Zweikämpfen sind die beiden jedoch immer wieder angeeckt, als Vettel noch für Ferrari unterwegs war. Besonders die Duelle in Silverstone 2017 und 2019 stechen hervor, wobei es auch in Singapur 2017, China 2018 und Japan 2018 Zwischenfälle gab, bei denen meist Vettel den Kürzeren zog und sich drehte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.