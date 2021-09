Vettel über Mick Schumacher: "Hat das ganze Team vorangetrieben"

In den vergangenen Wochen machten Aston Martin und Haas es offiziell: Sie bestätigten den Verbleib von Sebastian Vettel und Mick Schumacher für eine weitere Formel-1-Saison. Die beiden Deutschen werden also auch 2022 in der Königsklasse antreten und ihre Freundschaft im Paddock weiter pflegen können.

Denn für den Rookie Schumacher ist der viermalige Weltmeister Vettel so etwas wie ein Mentor geworden. Letzterer verfolgt die Fortschritte des Sohnes von Michael Schumacher genau und lobt im Gespräch mit 'Sky' vor allem dessen "Ruhe und Konstanz".

"Es ist sehr schwer mit dem Auto. Jeder weiß, dass es das schwächste Auto im Feld ist", betont Vettel. "Und trotzdem die Ruhe zu bewahren und die Konstanz zu zeigen und auch die Motivation ... Wir sind öfter im Austausch, und ich glaube, er hat das ganze Team vorangetrieben, auch wenn die Ausgangslage nicht einfach ist."

Für die nächste Formel-1-Saison wünscht sich Vettel, "dass ihm Haas im nächsten Jahr ein besseres Auto gibt". Mit dem VF-21 war es Schumacher bisher nicht möglich, in die Punkteränge vorzudringen. Sein bestes Ergebnis war ein zwölfter Platz in Ungarn.

"Wenn wir mit dem Camper nebeneinanderstehen, dann gibt es ja ein bisschen Zeit", verrät Vettel. "Es ist auf jeden Fall schön, dass der Austausch weiter so aktiv bleibt. Ich habe immer gesagt, ich bin offen für jegliche Tipps, die ich geben kann. Ob die dann immer nützlich sind, ist eine andere Frage. Aber ich gebe sie gerne."

