Vettel zurück im Rennauto: Le-Mans-Test im Porsche 963 in Spanien!

Penske-Porsche reist zu Testfahrten mit dem Werks-963 ins spanische Motorland Aragon und ein prominenter Rennfahrer aus Deutschland wird im Cockpit Platz nehmen: Sebastian Vettel. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat bereits am Donnerstag, den 21. März 2024, einige Testkilometer bei Porsche in Weissach absolviert und wird in Spanien am 36-Stunden-Dauertest teilnehmen.

Der 53-malige Formel-1-Rennsieger unterstützt die Marke bei der Vorbereitung auf die 24 Stunden von Le Mans 2024, die im Rahmen des Langstreckentests in Spanien stattfinden. Neben Vettel sind auch die Porsche-Werksfahrer Matt Campbell, Michael Christensen und Frederic Makowiecki sowie Kevin Estre, Andre Lotterer und Laurens Vanthoor mit von der Partie.

Der Porsche 963 ist einer der neuen LMDh-Boliden, die 2023 das Licht der Welt erblicken und sowohl in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) als auch in der IMSA-Serie eingesetzt werden. "Ich freue mich darauf, den Porsche 963 testen zu dürfen", so Vettel in der Pressemitteilung von Porsche. "Ich hatte in Weissach bereits die Möglichkeit das Auto während eines Rollouts etwas kennenzulernen."

Vettel bekundet Interesse an "anderen Rennserien"

"Ich habe schon immer andere Rennserien verfolgt und die Neugier für die Langstrecke hat mich dazu animiert, es einfach mal auszuprobieren", so Vettel weiter. "Nun bin ich gespannt auf den Dauerlauf in Aragon und freue mich auf die Zeit hinterm Steuer. Es wird sicher eine Umstellung und etwas Eingewöhnung brauchen, aber das gesamte Team ist sehr offen und hilft mir dabei."

Doch steckt hinter dem Test auch die Absicht Vettels, künftig an Langstreckenrennen teilzunehmen? Das lässt der Deutsche vorerst offen, auch wenn er auf den offiziellen Fotos ein breites Grinsen auf den Lippen hat: "Das wird für mich eine neue Erfahrung. Wie es danach weitergeht, wird man dann sehen - momentan gibt es noch keine weiteren Absichten für die Zukunft."

Nach Angaben von Porsche hat sich Vettel in den vergangenen Wochen intensiv auf den Marathon-Test vorbereitet. Bereits am 15. März saß er zum ersten Mal im Simulator, um sich an das Auto zu gewöhnen. Einen Tag zuvor lernte Vettel das Einsatzteam rund um Penske-Porsche kennen. Am 21. März saß der ehemalige Ferrari- und Red-Bull-Pilot dann erstmals in der Realität im Porsche 963, um auf der Teststrecke in Weissach erste Erfahrungen zu sammeln.

Video: Nach Porsche-Geheimtest: Fährt Vettel jetzt in Le Mans?

Porsche glücklich über Vettel-Test

"Wir freuen uns sehr, dass sich Sebastian Vettel für unseren Porsche 963 interessiert", so Thomas Laudenbach, Leiter von Porsche Motorsport. "Es stand für uns außer Frage, dass wir seinen Wunsch nach einer Testgelegenheit gerne unterstützen und ihm eine umfangreiche Vorbereitung sowie ausreichend Zeit am Steuer unseres Hybridprototypen ermöglichen - von seinem wertvollen Feedback können wir sicher viel lernen. Unser 36-Stunden-Dauerlauf mit Penske-Porsche und unseren Werksfahrern im Motorland Aragon bietet hierfür ein perfektes Umfeld."

Vettel wurde bereits mit den 24 Stunden von Le Mans in Verbindung gebracht, als es Gespräche mit dem Porsche-Kundenteam Jota gab. Es kam jedoch zu keiner Einigung, weshalb der Deutsche nicht für den Rennstall beim Langstreckenklassiker in Frankreich vorgesehen ist.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.