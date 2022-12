Video: 10 Formel-1-Rekorde, die Michael Schumacher noch immer hält

Audio-Player laden

Michael Schumacher gilt als einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer überhaupt. Und tatsächlich gibt es zehn Jahre nach dem Ende seiner Rennfahrer-Karriere noch Rekorde, die bislang nicht überboten wurden. Zehn dieser Rekorde stellen wir im neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de vor.

Anhand dieser Bestleistungen wird nochmals deutlich, wie sehr Schumacher die Formel 1 zu seiner aktiven Zeit geprägt hat. Denn obwohl inzwischen pro Saison mehr Rennen gefahren werden als früher, steht "Schumi" in manchen Kategorien nach wie vor ganz vorne.

Manche seiner Rekorde haben gute Chancen, zumindest noch für ein paar weitere Jahre zu halten. Ein Rekord aus unserer Liste aber bleibt Schumacher definitiv: Es ist ein Formel-1-Rekord für die Ewigkeit. So heißt übrigens auch ein Kapitel aus dem neuen Formel-1-Buch "Grand-Prix-Geschichte(n) 2" von Stefan Ehlen.

In diesem Buch beschreibt der Autor außergewöhnliche Formel-1-Fakten und schildert längst vergessene Episoden aus der Formel-1-Geschichte. Zum Beispiel: In welchem Rennen es keinen zweiten Platz gab. Wann ein Maranello in England hätte entstehen sollen. Wer die WM-Pokale designt hat. Oder welche Rennen nicht gezählt haben und warum.

Kurzum: "Grand-Prix-Geschichte(n) 2" unternimmt eine unterhaltsame Reise durch die Formel-1-Historie und bringt sowohl "Rookies" als auch langjährige Formel-1-Fans ins Staunen! (Sponsored Link: "Grand-Prix-Geschichte(n) 2" hier im Webshop bestellen!)

Auch mit diesen Bestleistungen beschäftigen wir uns noch in einem Videobeitrag. Dieser erscheint in den kommenden Tagen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

