Video: 10 Formel-1-Rekorde, die Michael Schumacher verloren hat

Audio-Player laden

Michael Schumacher hat Formel-1-Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt. Das dachte man einmal. Tatsächlich hielt der Deutsche beim Ende seiner Laufbahn nach der Saison 2012 viele wichtige Bestleistungen in der Formel 1. Zehn Jahre später ist er aber einige davon los.

Im neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schildern wir zehn besondere Rekorde, die Schumacher seit 2012 verloren und wer ihn als Rekordhalter abgelöst hat. Natürlich informieren wir auch darüber, wo die Rekorde nach der Formel-1-Saison 2022 stehen.

Interessant: Manche Schumacher-Bestleistungen haben seine Formel-1-Karriere nicht lange überdauert. Andere wiederum sind erst 2022 übertroffen worden.

Ein Name fällt dabei besonders häufig: Lewis Hamilton. Der Brite hat Schumacher in den vergangenen Jahren viele Formel-1-Rekorde abgenommen. Es haben aber auch andere Fahrer in bestimmten Bereichen mehr erreicht als Schumacher.

Formel-1-Kalenders kommt es ständig zu neuen Bestleistungen.

Aber: Einige Formel-1-Rekorde hält Schumacher selbst zehn Jahre nach seinem letzten Grand Prix. Zehn davon stellen wir in einem weiteren Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de vor!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.