Video-Analyse des ersten Testtags: Muss sich Mercedes Sorgen machen?

Eins ist klar: Auch nach dem ersten Tag der Formel-1-Wintertests 2021 in Bahrain bleibt das Mercedes-Team eindeutiger Favorit auf den WM-Titel. Aber der Auftakt, der ist zumindest mal ziemlich danebengegangen - und weil Max Verstappen gleichzeitig Bestzeit gefahren ist, schöpfen die Red-Bull-Fans Hoffnung!

Chefredakteur Christian Nimmervoll (Facebook: "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll") geht gemeinsam mit Kevin Scheuren den wichtigsten Fragen des ersten Testtags auf den Grund. Unter anderem, wie sehr Mercedes nach dem Getriebeproblem, das mehrere Stunden Fahrzeit gekostet hat, schon unter Druck steht. Und welche Auswirkungen das bis zum ersten Rennen haben könnte.

Oder wie es für die beiden deutschen Publikumslieblinge, Sebastian Vettel und Mick Schumacher gelaufen ist. Keiner der beiden kam ohne technische Probleme durch den ersten Testtag; trotzdem haben wir Signale ganz anderer Art vernommen, die vorsichtig optimistisch stimmen.

Das Video klärt auch die Frage, warum Esteban Ocon seinen Kopf jetzt in die bullige Airbox des neuen Alpine stecken könnte, und welchen technischen Hintergrund das möglicherweise hat.

