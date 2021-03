Video-Analyse Tag 2: Wie viel hat Red Bull auf Mercedes aufgeholt?

Helmut Marko spricht vom besten Testauftakt, den Red Bull in der Hybrid-Ära je erlebt hat, Lewis Hamilton steckt vom Winde verweht im Kiesbett und die Probleme mit dem Mercedes-Getriebe weiten sich jetzt auch auf Sebastian Vettel im Mercedes-Kundenteam Aston Martin aus: Die ersten beiden Testtage in Bahrain geben zumindest Hoffnung, dass in der Formel-1-WM 2021 so etwas wie Spannung aufkommen könnte.

Red Bull habe "einen guten Auftritt gemacht", sagt Formel-1-Experte Alexander Wurz in der Video-Analyse des zweiten Testtags in Bahrain mit Christian Nimmervoll (Facebook: "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll") und Kevin Scheuren, die jetzt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de on demand zur Verfügung steht.

Wurz glaubt: "Es ist keine 'gmahde Wiesn' für Mercedes, obwohl sie für mich immer noch die Favoriten sind. Denn sie haben einen großen Technikvorsprung aus dem Vorjahr mitgenommen. Aber man sieht: In der Formel 1 dreht sich das Blatt oftmals so schnell wie der Wind hier in Bahrain!"

In der Analyse des zweiten Testtags sind außerdem die optimistischen Aussagen von Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko ein Thema, und das bisher auffällig ruhig anmutende Fahrverhalten des RB16B - ganz anders als zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr, und das noch dazu unter widrigen Bedingungen in Bahrain.

Es geht auch um den innovativen Diffusor des McLaren-Teams, die Probleme von Sebastian Vettel mit dem Aston Martin und den kuriosen Zwischenfall von Sergio Perez, als seinem Red Bull plötzlich die Motorhaube abhandenkam.

