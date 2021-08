Video: Die Top-10-Kontroversen von Sebastian Vettel in der Formel 1

Sebastian Vettels Formel-1-Karriere ist voll von Triumphen, aber auch Tragödien und umstrittenen Szenen. Viermal wurde der Heppenheimer Weltmeister, doch gerade seine Zeit bei Ferrari verlief nicht nach Wunsch - teils unverschuldet, teils aber auch aufgrund eigener Fehler und Fehlentscheidungen.

Aber nicht nur in den roten Farben sorgte Vettel für strittige Situationen, sondern auch vorher noch in Diensten von BMW oder Red Bull. In unserem Video stellen wir heute die zehn größten Kontroversen in Sebastian Vettels Karriere vor.

Die erste lieferte er gleich in seinem ersten Einsatz überhaupt in der Formel 1, wodurch er einen unrühmlichen Rekord in der Königsklasse aufstellte. Doch auch ganz bekannte Szenen, die jeder Formel-1-Fan noch im Kopf haben dürfte, haben den Weg in die Rangliste gefunden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.