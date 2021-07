Video: Die Top-10-Rennen von Sebastian Vettel in der Formel 1

Mehr als 250 Rennen hat Sebastian Vettel in der Formel 1 absolviert, war 2010 bis 2013 vier Mal Weltmeister. Doch was die Grand-Prix-Statistiken nicht verraten: in welchen Rennen der Deutsche besonders geglänzt hat. Deshalb haben wir für unser neues Video die zehn besten Formel-1-Fahrten Vettels zusammengestellt.

Unsere Formel-1-Redakteure haben jeweils zehn Grands Prix für unser Ranking nominiert. Und am Ende steht unsere Top 10 der besten Formel-1-Rennen von Sebastian Vettel, mit offensichtlichen Grands Prix, aber auch mit weniger prominenten Rennen.

Eines aber wird in jedem Fall deutlich in unserer Auflistung: Vettel hat es über die Jahre immer wieder verstanden, Glanzpunkte zu setzen - ob mit Toro Rosso, Red Bull, Ferrari oder Aston Martin.

Und: Maßgeblich für unsere Einordnung waren nicht etwa nur Siege, sondern alle Rennen, an denen Vettel in der Formel 1 teilgenommen hat. Denn manche Sternstunde endete nicht notwendigerweise mit dem Grand-Prix-Gewinn. Aber dazu mehr in unserem Video!

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.