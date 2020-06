Video: Die unvollendete Motorsport-Karriere von Stefan Bellof

Er hatte das Zeug zum absoluten Superstar. Doch seine Motorsport-Karriere blieb unvollendet: Stefan Bellof verunglückte im Alter von nur 27 Jahren tödlich. In unserem Video erinnern wir an den Ausnahmerennfahrer und seine Karrierehöhepunkte.

Bellofs Name steht wie kein Zweiter für schieren Speed auf der vielleicht schwierigsten Rennstrecke der Welt: 1983 meisterte er die Nürburgring-Nordschleife im Porsche-Sportwagen in 6:11 Minuten und mit einem Schnitt von über 200 km/h. Ein Rekord, der erst 2018 unterboten wurde, allerdings nicht unter Rennbedingungen.

Bellof glänzte auch in der Formel 1, vor allem beim verregneten Monaco-Grand-Prix 1984 in Monte Carlo, als er im Tyrrell-Ford das Feld von hinten aufrollte. Beim Abbruch des Rennens nach 31 Runden lag er bereits an dritter Stelle hinter Alain Prost und Ayrton Senna.

Dann, 1985, startete Bellof beim 1.000-Kilometer-Rennen von Spa-Francorchamps in Belgien. In Runde 85 kollidierte er mit seinem Porsche-Markenkollegen Jacky Ickx und verunfallte schwer in der berühmten Senke Eau Rouge. Den Unfall überlebte Bellof nicht. Seine Legende aber lebt weiter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.