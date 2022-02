Video: Die zehn verrücktesten Formel-1-Präsentationen

Audio-Player laden

Manche Formel-1-Präsentationen sind furchtbar träge PR-Veranstaltungen. Erst sprechen Fahrer und Teamchefs lang und breit über das neue Auto, und erst ganz am Ende wird es schließlich gezeigt - sofern es sich bei dem Fahrzeug um das bereits neue Auto handelt und nicht etwa nur um ein neu foliertes Vorjahresfahrzeug. Auch das haben Formel-1-Teams in der Vergangenheit schon gemacht. (Termine und Zeitpläne für die Formel-1-Präsentationen 2022!)

Es geht aber auch ganz anders, wie unser neues Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de (hier abonnieren!) beweist. Darin zeigen wir die zehn denkwürdigsten Auto-Vorstellungen der vergangenen Jahre: Ausgefallene Location, Live-Acts und verrückte Inszenierungen lassen grüßen!

Ebenfalls interessant: Manchmal war eine glanzvolle Premiere der einzige Höhepunkt eines neuen Formel-1-Autos. Denn nicht immer hat ein Team den Glamour-Faktor auch in die Rennsaison mitgenommen. In anderen Fällen aber gilt: Der Jahresverlauf hat gehalten, was die außergewöhnliche Präsentation versprochen hat.

Und: Ein Team hat sich bei seiner Launch-Veranstaltung tatsächlich gleich einen Regelverstoß geleistet! Das ist aber nicht die einzige außergewöhnliche Begebenheit in unseren Top 10 …

Was die Formel-1-Teams für 2022 geplant haben und wann welches Rennauto offiziell vorgestellt wird, das haben wir in unserer Übersicht zu den Formel-1-Präsentationen 2022 zusammengestellt.