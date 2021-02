Video: Diese zehn Formel-1-Regeln ändern sich 2021

Die Formel-1-Saison 2021 gilt als Übergangsjahr, bevor 2022 der große Umbruch samt neuem Technischen Reglement folgt. Doch das stimmt nicht ganz: Schon in diesem Jahr ändern sich einige Regeln. Die Hauptmotive dahinter: Kosteneinsparungen aufgrund der Pandemie, mehr Chancengleichheit und verbesserte Sicherheit.

Mit dem adaptierten Reglement will die FIA unter anderem vermeiden, dass der Abtrieb der Übergangsautos weiter steigt. Pirelli hat zwar neue Reifen für die Saison 2021 konstruiert, dennoch wird die Aerodynamik im Heck-Bereich beschnitten.

Um außerdem die Chancengleichheit unter den Teams zu verbessern, wurde erstmals eine Art Handicap-System eingeführt. Jenes Team, das im Vorjahr am schlechtesten in der Konstrukteurs-WM abgeschnitten hat, wird 2021 am meisten Zeit für Forschung und Entwicklung per CFD oder im Windkanal erhalten.

Mercedes wird hingegen am wenigsten Zeit zur Verfügung haben, um auch schon am 2022er-Auto zu tüfteln. Eine ähnliche Methode hat bereits in der MotoGP zu einer Angleichung der Kräfte geführt. Liberty Media und die FIA erhoffen sich ähnliche Effekte, vor allem weil das System ab 2022 noch strenger greift.

Die Formel 1 erlebt 2021 außerdem einen historischen Paradigmenwechsel: Erstmals werden die Ausgaben der Teams begrenzt. Zwar gibt es zahlreiche Ausnahmen, dennoch haben sich alle zehn Rennställe auf eine Kostenobergrenze von 145 Millionen US-Dollar geeinigt. Vor allem in Pandemie-Zeiten eine willkommene Einschränkung.

Viele weitere spannende Neuerungen erfährst Du in unserem neuen Video!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.