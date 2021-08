Video-Interview: 20 Jahre Kimi Räikkönen in der Formel 1

Welches Formel-1-Auto hat Kimi Räikkönen fahrbereit zuhause in der Garage stehen? Bei welchem Erfolg hat er vor allem "Erleichterung" verspürt? Und nach welchem Rennen wollte er einfach nur noch weg? Das und mehr erfährst Du in diesem kurzweiligen Video-Interview mit dem "Iceman", in dem viele Bilder aus seiner Motorsport-Laufbahn zu sehen sind.

Natürlich wird Räikkönen im Video nach seinem Formel-1-Debüt in der Saison 2001 bei Sauber befragt. Du erfährst aber auch, wie er sich 20 Jahre danach in dem Team fühlt, das inzwischen als Alfa Romeo antritt.

Zur Sprache kommen aber natürlich auch seine Gastspiele abseits der Formel 1: die Rallye-WM (WRC) zum Beispiel oder auch der Auftritt bei NASCAR in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Sein bisher größter Triumph in der Formel 1, der Gewinn der Fahrerwertung 2007 mit Ferrari, ist ebenso ein Thema wie die Momente, in denen Räikkönen schlicht die Lust am Rennfahren verloren hat.

Und die eine oder andere Episode aus seiner langen Laufbahn hast Du vielleicht gar nicht mehr so gut in Erinnerung ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.