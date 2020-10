Video: Vettel erklärt seine Helm-Hommage an Michael Schumacher

"Ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht", sagt Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel. Es ist ein spezielles Helmdesign für sein Formel-1-Heimrennen 2020 am Nürburgring (Formel 1 2020 im Liveticker verfolgen!).

Doch auf den ersten Blick sieht sein Kopfschutz aus wie immer: Weiß, mit den bekannten Streifen in den deutschen Nationalfarben. Was anders ist, zeigt und erklärt Vettel in einem Video.

Sein Helmdesign für den Eifel-Grand-Prix versteht sich nämlich als Hommage an Michael Schumacher, den bisher erfolgreichsten Formel-1-Fahrer, mit dem Vettel eine enge Freundschaft verbindet.

Im Video erfähren Sie, was genau sich Vettel für sein spezielles Helmdesign zum Vorbild genommen hat und warum. Außerdem gibt Vettel Aufschluss über den besonderen Aufbau der einzelnen Farbschichten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vettel bei seinem Formel-1-Heimrennen mit einer Helm-Hommage antritt. 2019 fuhr der Deutsche zum Beispiel in Hockenheim in den Farben von DTM-Rennlegende Bernd Schneider.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.