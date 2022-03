Video-Warnsystem: Formel 1 testet Bildschirme für Fahrer auf der Strecke

Audio-Player laden

Die Formel 1 möchte die blinden Kurven auf dem engen Kurs in Saudi-Arabien entschärfen. Dafür wurden in den Kurven 13, 16 und 19 Bildschirme installiert, die den Fahrern einen Einblick hinter den Scheitelpunkt gewähren sollen. So sollen heftige Unfälle in den schnellen Kurven verhindert werden.

Das Live-Bildmaterial soll einen Fahrer warnen, sollte sich am Kurvenausgang ein Unfall ereignet haben. So bekommen die Piloten die Chance, adäquat zu reagieren und einen Einschlag in ein havariertes Fahrzeug zu verhindern. Die Bildschirme wurden im Formel-2-Training getestet, ob sie auch in der Formel 1 zum Einsatz kommen werden, ist fraglich.

Mercedes-Pilot George Russell, der als Direktor der Formel-1-Fahrervereinigung GPDA aktiv ist, begrüßt die Idee der TV-Bildschirme. Sollte der Test erfolgreich sein, kann er sich vorstellen, dass das Sicherheitssystem auch auf anderen Straßenkursen eingesetzt werden wird.

"Wir müssen es testen und dann schauen", sagt er. "Wir bekommen erst einen Eindruck, wenn wir auf der Strecke waren. Manchmal klappen solche Lösungen, manchmal nicht." Russell begrüßt das Vorgehen des Motorsport-Weltverbandes (FIA), die Sicherheit auf Straßenkursen zu erhöhen, da die Sicht für die Fahrer auf den engen Strecken massiv limitiert ist.

Laut McLaren-Fahrer Lando Norris muss erst einmal die Testphase abgewartet werden, ehe er sich ein Urteil erlaubt. "Es ist eine sehr schnelle Sektion", sagt er. "Da wird vielleicht nicht viel Zeit bleiben, um auf einen TV-Bildschirm zu schauen und zu sehen, was vor sich geht. Wir werden sehen. Sollte es klappen, dann sollten wir versuchen, es auch in der restlichen Saison zu nutzen."

