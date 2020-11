Video: Was ein Regenrennen über die F1-Aerodynamik verrät

Bei einem Regenrennen kommen die fahrerischen Qualitäten besser zur Geltung als unter normalen Umständen. Vor allem aber wird die Aerodynamik der Formel-1-Autos sichtbar: Regen und Schmutz hinterlassen Spuren auf den Fahrzeugen und lassen Rückschlüsse auf den Luftstrom zu.

So auch beim Türkei-Grand-Prix 2020 in Istanbul: Nach dem Rennen waren die meisten Autos in einen grauen Schleier gehüllt, der sich um die Außenhaut der Fahrzeuge geschlungen hatte.

Dieser Effekt wird unter trockenen Bedingungen mit sogenannter Flow-Vis-Farbe nachgeahmt. Dabei werden bestimmte Komponenten eines Formel-1-Autos mit Leuchtfarbe bestrichen, die anschließend bei der Fahrt auf der Rennstrecke verläuft und so den Luftstrom nachbildet.

Wie also wird die Luft über die Formel-1-Fahrzeuge geführt und wie sieht das aus? Das zeigt unser Video, in dem wir mit zusätzlichen Animationen den Luftstrom nachbilden.