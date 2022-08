Video zeigt: Verstappens Abreißvisier verfängt sich in Leclercs Bremsbelüftung

Audio-Player laden

Die Videoaufnahmen der ersten Runde des Großen Preises von Belgien haben Ferrari keinen Zweifel daran gelassen, dass das Abreißvisier, welches Charles Leclercs Rennen strategisch ruinierte, von Max Verstappen stammte.

Leclercs Hoffnungen, am Sonntag in Spa-Francorchamps nach seiner Strafe für den Wechsel von Motorenkomponenten an der Spitze mitzufahren, wurden schon früh zunichte gemacht, als er in der dritten Runde an die Box musste, nachdem er Rauch aus seinem rechten vorderen Bremskanal aufsteigen sah.

Beim Stopp stellte Ferrari fest, dass das Problem von einem abgerissenen Visier verursacht worden war, das sich in seinem Bremskanal verfangen hatte. Dadurch wurde der Luftstrom zur Bremsscheibe blockiert und eine massive Überhitzung ausgelöst. Das hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass Autos aus dem Rennen ausschieden.

Verstappen: "Habe kaum noch etwas gesehen"

Die Abreißvisiere sind zwar ziemlich ähnlich, sodass es fast unmöglich ist, einen Fahrer von einem anderen zu unterscheiden, aber es wird davon ausgegangen, dass Ferrari die Onboard-Aufnahmen der ersten Runde untersuchte, um herauszufinden, wo genau das Abreißvisier herkam.

Dabei zeigte sich, dass Verstappen einer von mehreren Fahrern war, die gezwungen waren, auf der Hochgeschwindigkeitspassage von Paul Frere nach Blanchimont ein Abreißvisier zu entfernen, nachdem Lewis Hamiltons mit dem ausrollenden Mercedes Wasser und andere Flüssigkeiten in die Luft schleuderte.

Der Weltmeister gab später zu: "Es war superhektisch, und es war auch so viel Schmutz dabei. Ich zog mein Abreißvisier ab, weil ich wegen des vorangegangenen Sektors kaum etwas sehen konnte, denn alle fuhren einfach auf dem Gras und auf dem Schotter, aber wir haben es ohne Schaden überstanden."

Verstappen zeigt Mitgefühl: "Das ist dein schlimmster Albtraum"

Da Leclerc zu diesem Zeitpunkt direkt hinter Verstappen fuhr, zeigen die Aufnahmen, dass es das Abreißvisier des Red-Bull-Piloten war, der direkt in den Weg des Ferrari-Fahrers geschleudert wurde und in dessen Bremskanal stecken blieb.

Nach dem Rennen auf die Möglichkeit angesprochen, dass es sich um sein Abreißvisier in Leclercs Auto gehandelt haben könnte, sagt Verstappen: "Ich hoffe, es war nicht meins. Aber da waren eine Menge Dinge, ehrlich gesagt, die Leute... sie haben alle Zeug herausgeschmissen und es ist einfach super unglücklich, dass das passiert."

"Man hat immer Angst, dass das passiert, vor allem, wenn man mitten im Pulk ist. Und auf einer Strecke wie dieser, zieht man es sehr schnell ab. Das ist dein schlimmster Albtraum, dass so etwas passiert, aber ja, leider passiert es."

Die Überhitzung, die durch das Abreißvisier ausgelöst wurde, zerstörte auch einen Sensor an Leclercs Auto, was dazu führte, dass er bei seinem Boxenstopp in der vorletzten Runde, um auf die schnellste Rennrunde zu gehen, das Geschwindigkeitslimit um einen km/h überschritt. In der Folge erhielt der Monegasse eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe, die ihn vom fünften auf den sechsten Platz zurückwarf.

Weitere Co-Autoren: Kevin Hermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.