Viele Updates parat: Williams zuversichtlich für Formel-1-Tests

Das zuletzt schwächelnde Traditionsteam Williams sieht sich für die Formel-1-Testfahrten in Bahrain gut gerüstet und hat verschiedene Updates in der Hinterhand. "Interessanterweise haben wir einige Optionen, die wir für die Tests in Bahrain mitbringen. Es ist schon wie ein Update für das erste Rennen. Das ist ziemlich cool und wir freuen uns darüber", sagt Teamchef Simon Roberts.

Zwar liege der Fokus auch beim Rennstall aus Grove bereits zu einem großen Teil auf der Entwicklung des Autos für 2022. Doch nach zuletzt drei Saisons, die das frühere Weltmeisterteam auf dem letzten Platz in der Konstrukteurs-WM beendet hatte, soll auch mit dem aktuellen Fahrzeug ein Schritt nach vorne gelingen.

"Wir haben einen Update-Plan für das Jahr, der ist aber sehr bescheiden. Ich denke, dass wir wie auch die anderen Teams genau überlegen, wie wir unsere Ressourcen verteilen", erklärt Roberts. Da das Regelwerk von 2020 auf 2021 zum Großteil stabil geblieben ist, seien die Probleme am Auto für Williams leichter zu verstehen gewesen.

Erkenntnisse aus diesem Bereich sollen Williams auch für 2022 helfen. "Es ist ein komplett neues Regelwerk, kaum etwas wird übernommen. Aber es gibt auch eine Chance, weil wir an diesem Auto einige Veränderungen vorgenommen haben", sagt Roberts.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.