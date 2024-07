Vier Rennen, vier Poles, vier Teams: Ein Blick in die Geschichte

Lando Norris hat beim Formel-1-Qualifying in Spanien im vergangenen Monat für eine Besonderheit gesorgt. Denn weil sich der McLaren-Fahrer in Barcelona die Poleposition gesichert hatte, standen zum ersten Mal in zwölf Jahren vier verschiedene Teams in Folge auf dem ersten Startplatz für einen Grand Prix.

Denn mit Max Verstappen (Red Bull) in Imola, Charles Leclerc (Ferrari) in Monaco und George Russell (Mercedes) in Kanada hatten sich zuvor bereits drei andere Teams die Poleposition bei den vorrangegangenen drei Rennen gesichert.

Technisch gesehen lässt sich die Strähne auch an einem anderen Punkt ansetzen, denn weil Verstappen anschließend die Pole in Spielberg holte, kann man den Niederländer die Serie entweder beginnen oder enden lassen.

Dabei hätte der dreimalige Weltmeister fast dafür gesorgt, dass es gar nicht so weit gekommen wäre. Denn wäre Verstappen in Kanada auch nur eine Tausendstelsekunde schneller gewesen, dann hätte er dort die Pole geholt und Mercedes, die in Silverstone aber schon wieder das dritte unterschiedliche Team in Folge waren, aus der Liste verdrängt.

Das letzte Mal, dass vier unterschiedliche Teams in Folge auf der Pole standen, ist bereits zwölf Jahre her. Der Saisonbegin 2012 ist dafür bekannt, dass es in den ersten sieben Saisonrennen sieben verschiedene Sieger gab - und ähnlich bunt war es auch an den Samstagen.

Denn nachdem zunächst Lewis Hamilton zwei Polepositions für McLaren eingefahren hatte, sorgte Nico Rosberg in China für die erste Pole des Mercedes-Teams in der modernen Formel 1. Es folgte Sebastian Vettel (Red Bull) in Bahrain, bevor die große Stunde von Pastor Maldonado im Williams schlug.

Dabei wäre auch dieser Vierer eigentlich beinahe nicht zustande gekommen. Denn die Pole in Spanien hatte ursprünglich erneut Hamilton geholt, doch der McLaren-Pilot wurde disqualifiziert, weil er nicht mehr genügend Sprit im Tank hatte. Der Weg zur Pole und einen Tag später auch zum überraschenden Sieg von Maldonado war frei.

Insgesamt fünf Mal kam es in diesem Jahrtausend bereits zu solchen Serien. 2005 holten sogar fünf unterschiedliche Teams in Folge die Poleposition, darunter Williams-BMW mit Nick Heidfelds einziger Formel-1-Pole beim Heimspiel am Nürburgring und die bittere erste Toyota-Pole mit Jarno Trulli.

Denn der Italiener hatte von seinem ersten Startplatz nichts, denn er kam ausgerechnet beim Rennen in Indianapolis. Damals hatten sich alle Michelin-bereiften Autos nach der Aufwärmrunde in die Box zurückgezogen, darunter auch Toyota mit Trulli. Das Rennen wurde schließlich mit sechs Autos gestartet.

Das erste Mal, dass vier unterschiedliche Teams in vier Rennen die Pole geholt hatten, war übrigens 1955 - wenn auch mit einem kleinen Sternchen versehen. Denn zwischen Jose Froilan Gonzalez (Ferrari), Juan Manuel Fangio (Mercedes) und Eugenio Castellotti (Lancia) hatte auch ein gewisser Jerry Hoyt den ersten Startplatz erobert.

Der Amerikaner fuhr damals einen Stevens-Offenhauser - und zwar beim Indianapolis 500. Bei dem Rennen waren damals ausschließlich Amerikaner am Start - und keine Formel-1-Fahrer oder Konstrukteure. Trotzdem zählte das Rennen damals zur Weltmeisterschaft.

Hoyt war damals der jüngste Polesitter beim US-Klassiker, schied aber nach 40 Runden mit einem Ölleck aus. Nur zwei Monate später verstarb er bei einem Rennen in Oklahoma City - nur zwei Wochen nach seiner Hochzeit.

In unserer Fotostrecke auf Motorsport-Total.com geben wir einen kleinen Einblick in die jüngere Formel-1-Geschichte und schauen, wann es zuvor vier Rennen gab, bei denen vier unterschiedliche Teams auf der Poleposition standen.