Virtuelle Werbebanden in der Formel 1: McDonalds erhöht Präsenz in Südamerika

Die Formel 1 und McDonalds werden in Südamerika ein lokales Programm starten, um mehr Fans an die Fast-Food-Kette und die Königsklasse zu binden. Dazu wird es gezielte Aktionen vor Ort geben, aber auch Werbung an der Rennstrecke, die aber nur Südamerikaner auf dem Fernsehbildschirm sehen werden.

Die beiden Partner setzen dabei auf virtuelle Werbebanden, die nur in den Feeds der jeweiligen Länder eingeblendet werden. Europäische Fans würden im Fernsehen eine andere oder gar keine Werbung sehen. Außerdem soll es in den Restaurants vor Ort und in der App Aktionen rund um die Formel 1 geben.

Die Königsklasse trägt in der Saison 2024 zwei Rennen in den Kernmärkten Südamerikas aus: Brasilien und Mexiko. Die Königsklasse ist auf dem Kontinent sehr populär, weshalb eine solche Partnerschaft die Relevanz und Sichtbarkeit bei den Fans deutlich erhöhen dürfte.

Formel-1-Marketingchef Jonny Haworth sagt: "Die Formel 1 hat eine große Geschichte in Südamerika und die Zusammenarbeit mit einer ikonischen Marke wie McDonalds wird die Bindung zu den Fans in dieser Region stärken. Geplant ist eine Kombination aus digitalen und lokalen Aktivitäten.

Ein Franchisenehmer von McDonalds hat die Partnerschaft in Südamerika übernommen: Arco Dorados. Das Unternehmen betreibt Restaurants in Südamerika und auch in der Karibik. Mehr als 2.300 Restaurants werden direkt oder über Subfranchise-Nehmer betrieben. Damit beschäftigt das Unternehmen über 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.