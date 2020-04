Virtueller China-Grand-Prix unter anderem mit Leclerc, Norris und Albon

Am Sonntag startet die virtuelle Grand-Prix-Serie der Formel 1 in ihre dritte Runde. Bei der offiziellen E-Sport-Veranstaltung der Königsklasse werden mit Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), George Russell und Nicholas Latifi (beide Williams) auch dieses Mal wieder sechs Formel-1-Piloten am Start sein.

Verzichten müssen die Fans dagegen erneut auf Topstars wie Weltmeister Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Max Verstappen. Letzterer hat bereits angekündigt, dass er bei keinem Rennen der virtuellen Serie dabei sein wird. Er kann sich mit dem Spiel "F1 2019" nicht anfreunden. Vettel hat zwar mittlerweile einen Simulator, fehlt aber ebenfalls erneut.

Dazu kommen stattdessen unter anderem Ferrari-Junior Callum Ilott als Leclercs virtueller Teamkollege und Fußballspieler Thibaut Courtois, der für Red Bull antreten wird. Für den belgischen Torwart ist "F1 2019" kein Neuland, er nahm in den vergangenen Wochen unter anderem schon an der Eventreihe "Not the GP" von Veloce Esports und Motorsport Games teil.

Das Event wird auf den Social-Media-Kanälen der Formel 1 und auch von diversen TV-Sendern, in Deutschland zum Beispiel Sky, live übertragen. Auch auf unserem Portal werden wir das Geschehen unter anderem in unserem Live-Ticker begleiten. Zudem kann man davon ausgehen, dass einige Fahrer wieder einen persönlichen Stream auf Twitch und Co. anbieten werden.

Die Profis werden zum einen ein All-Star-Rennen in Monaco fahren, bei dem die besten Piloten der Saison 2019 an den Start gehen. Außerdem wird es ein Showrennen der neuen "Pro League" im virtuellen China geben. Das findet vor dem virtuellen Grand Prix statt und beginnt um 18:00 Uhr MESZ. Auch hier überträgt die Formel 1 auf ihren jeweiligen Kanälen, Sky ist ebenfalls live dabei.

Mit Bildmaterial von Veloce Esports.