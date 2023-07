Virtueller Stammtisch: Jost Capitos beste Geschichten aus der Formel 1

Seine TV-Interviews waren stets ebenso legendär wie sympathisch: Jost Capito, ehemaliger CEO der Formel-1-Teams McLaren und Williams und davor von 1996 bis 2001 eine der Säulen im Management des Schweizer Sauber-Rennstalls, ist am Mittwoch Stargast am virtuellen Formel-1-Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Capito wurde 2021 CEO des schwer angeschlagenen Williams-Rennstalls und leistete die Grundlagenarbeit dafür, das Team für den neuen Eigentümer Dorilton Capital wieder nach vorn zu bringen. Im Juni 2021 übernahm er auch die Position des Teamchefs und trat von seinen Ämtern im Dezember 2022 zurück.

Im Jahr 2016 war er außerdem CEO des McLaren-Teams. Ein kurzes Gastspiel, das letztendlich nicht von Erfolg gekrönt war. Doch vieles, was Capito angefasst hat, wurde zu Gold. Besonders erfolgreich war seine Tätigkeit als Chef des Volkswagen-Werksteams in der Rallye-WM (WRC), für das Sébastien Ogier von 2013 bis 2016 viermal hintereinander Weltmeister wurde.

Was viele nicht wissen: Capito war auch selbst Rennfahrer. In den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren fuhr der gebürtige Neunkirchner Motocrossrennen. 1975 und 1976 belegte er den ersten Platz in der Deutschen Junior-Enduro-Meisterschaft. Außerdem gewann er 1985 gemeinsam mit seinem Vater Karl-Friedrich Capito die LKW-Wertung bei der Rallye Paris-Dakar.

Heute ist der 64-Jährige im wohlverdienten Ruhestand. Doch Capito wäre nicht Capito, wenn er sich nicht weiterhin neuen Herausforderungen stellen würde. So berät er aktuell drei Start-ups: Erstens FISACON, ein Unternehmen mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, das sich selbst als "die mit den sicheren bunten Boxen zum Laden von Lithiumbatterien" bezeichnet.

Zweitens Personar, eine Firma, die KI-Anwendungen entwickelt und kommerzialisiert und zum Beispiel eine Software entwickelt hat, die den Boxenfunk der Formel 1 in Echtzeit in Text umwandelt und so schnellere strategische Entscheidungen ermöglicht. Personar hat seinen Hauptsitz in Melbourne.

Und drittens LOXO aus Bern, Entwickler eines Fahrzeugs, welches die klassischen Paketzusteller ablösen möchte. Mit dem autonomen Transporter, der zu 100 Prozent elektrisch (und damit emissionsfrei) betrieben wird, können zum Beispiel im Internet bestellte Pakete direkt an die Haustür zugestellt werden. Und das, so verspricht es der Hersteller, zu günstigeren Transportkosten als bisher.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im Juni Peter Sauber am virtuellen Stammtisch mit unseren Kanalmitgliedern über die Formel 1 gesprochen. Davor waren auch schon prominente Gäste wie GPDA-Direktor Alexander Wurz, der langjährige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug oder Haas-Teamchef Günther Steiner bei uns am Stammtisch zu Gast.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Juli-Stammtisch (Beginn: Mittwoch, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im . Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Mit Bildmaterial von Williams.