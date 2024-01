Visa Cash App RB holt FIA-Mann und bestätigt Permane

Visa Cash App RB, der vormals als AlphaTauri bekannte Formel-1-Rennstall, hat den ehemaligen FIA-Mitarbeiter Tim Goss zum neuen Technischen Leiter ernannt und Alan Permane als Renndirektor bestätigt.

Das anglo-italienische Team gab am Montagnachmittag drei wichtige Neueinstellungen bekannt, nachdem es unter dem neuen Teamchef Laurent Mekies eine umfassende Umstrukturierung durchführt. Neben Goss und Permane wurde auch der Red Bull-Aerodynamiker Guillaume Cattelani als stellvertretender Technikchef angeheuert.

Goss wird Mekies in der neu geschaffenen Position des Technischen Leiters ("Chief Technical Officer") unterstellt, nachdem er vor kurzem als Technischer Direktor der FIA für Monoposti zurückgetreten ist. Goss, der zuvor von 1990 bis 2018 bei McLaren tätig war, wird seine neue Aufgabe im Oktober antreten, neun Monate nach seinem Ausscheiden bei der FIA.

"Ich freue mich, zu Beginn der neuen Ära von Visa Cash App RB zu arbeiten", sagt Goss. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Teamchef Laurent Mekies und mit Technikchef Jody Egginton. Es ist ein Team mit großem Stolz und Erbe, in dem bereits einige außergewöhnliche Leute arbeiten. Es liegt eine aufregende Herausforderung vor uns, aber ich denke, das Team ist gut gerüstet, um sie zu meistern."

Wie von Motorsport-Total.com bereits berichtet , hat das Team auch den ehemaligen Alpine-Techniker Permane zum Renndirektor ernannt, um alle Vorgänge an der Strecke zu beaufsichtigen - eine ähnliche Rolle, die er bis zu seiner Entlassung im vergangenen Juli beim Team in Enstone ausgeübt hatte.

"Nach einer mehrmonatigen Auszeit ist es schön, mit dem Visa Cash App RB Team wieder in den Rennsport zurückzukehren", so Permane. "Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, wie professionell, engagiert und konkurrenzfähig die Leute in diesem Rennstall sind, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin dieser Geist das Team in Zukunft führen kann."

In den vergangenen drei Jahren war Cattelani Chefingenieur bei Red Bull, nachdem er 2020 nach sechs Jahren als Aerodynamikchef bei McLaren und einer kürzeren Zeit bei Lotus nach Milton Keynes kam.

Mekies kommentiert die Neuverpflichtungen wie folgt: "Die Ernennungen von Tim, Guillaume und Alan bringen eine enorme Menge an gewinnbringender Expertise in das Team ein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie dazu beitragen werden, das Team auf das nächste Level in der Formel 1 zu bringen.

"Wir haben bereits eine sehr starke und sehr erfahrene Gruppe im Team, und die Aufnahme von hochqualifizierten Personen wie Tim, Guillaume und Alan wird unsere Fähigkeiten verstärken und uns helfen, die höchsten technischen Standards zu erfüllen, sowohl in der Fabrik als auch auf der Rennstrecke."

