Formel 1

Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Max Verstappen startet mit "New Ground" eine neue Motorsport-Mission - eine Doku über Risiko, Leidenschaft und Sim-Racer im echten GT3-Sport

Kevin Hermann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Max Verstappen im Fahrerlager von Bahrain

Foto: LAT Images

Max Verstappen ist vierfacher Formel-1-Weltmeister - doch Stillstand scheint für den Niederländer keine Option zu sein. Mit der neuen dreiteiligen Dokumentation "Max Verstappen - New Ground" begleitet der Streamingdienst Viaplay den Red-Bull-Pilot bei seinem bislang wohl persönlichsten Motorsport-Projekt: dem Aufbau eines eigenen Rennteams und dem Versuch, einen Sim-Racer in den realen GT3-Rennsport zu bringen.

"Viaplay und ich haben viele Jahre zusammengearbeitet, um zu zeigen, worum es im Rennsport wirklich geht - nicht nur um Ergebnisse, sondern um die Arbeit, die Hingabe und die Leidenschaft dahinter", erklärt Verstappen über seine offizielle Website. "'New Ground‘ handelt davon, neues Motorsport-Terrain zu erkunden, zu lernen und Erfahrungen zu sammeln."

In Deutschland ist die Serie über Viaplay via Amazon Prime Video Channels abrufbar.

Vom Weltmeister zum Förderer

Im Mittelpunkt der Serie steht neben Verstappen der 22-jährige Brite Chris Lulham, langjähriges Mitglied von Verstappens Sim-Racing-Team Redline. Ziel: der Übergang vom virtuellen Rennsport ins reale Cockpit.

"Sobald du in der Formel 1 alles erreicht hast, was du erreichen wolltest, hast du etwas mehr Freiheit, dich anderen Dingen zuzuwenden", sagt Verstappen im Trailer, den er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat.

Er weiß, dass sein Projekt kein Selbstläufer ist: "Sim-Racing und die reale Rennwelt sind zwei verschiedene Dinge. Aber du kannst den Schritt schaffen, wenn du die Dinge zeigst, die ich sehen möchte. Es gibt ein Risiko - aber ich habe daran geglaubt."

Nordschleifen-Erfolg als Beweis

Dass es mehr als nur ein PR-Projekt ist, zeigte sich auf der Nürburgring-Nordschleife. Beim vorletzten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie feierten Verstappen und Lulham bei Verstappens GT3-Debüt direkt einen Sieg - ein sportliches Ausrufezeichen.

Die Dokumentation zeichnet genau diesen Weg nach: Vorbereitung, Zweifel, Trainingsarbeit und den emotionalen Moment, wenn virtuelle Theorie zur realen Praxis wird. Dabei geht es weniger um große Schlagzeilen, sondern um Detailarbeit, Feedback-Schleifen und Lernprozesse - also genau jene Elemente, die Verstappen auch in der Formel 1 groß gemacht haben.

Die erste Episode erschien am 10. Februar, die weiteren Folgen folgen am 17. und 24. Februar.

