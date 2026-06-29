Vom Tiefpunkt zum Triumph: Sainz spricht über emotionales Jahr 2024

Carlos Sainz blickt auf den schwierigen Start ins Jahr 2024 zurück und erklärt, wie der Verlust seines Ferrari-Cockpits und seine Blinddarm-Operation seinen emotionalen Sieg beim Australian Grand Prix befeuerten. Carlos Sainz hat offen über die emotionale Achterbahnfahrt zu Beginn der Saison 2024 gesprochen, als bekannt gegeben wurde, dass er 2025 durch den siebenfachen Formel-1-Champion Lewis Hamilton ersetzt wird.

Während er in einem Interview mit dem People Magazine Fotos aus seinem Leben und seiner Karriere betrachtete, blickte der spanische Fahrer auf die Notoperation am Blinddarm zurück, die kurz nach der Bestätigung seines Abschieds von Ferrari erfolgte. Die Winterpause hatte bereits die Nachricht gebracht, dass Hamilton Mercedes nach einem 12-jährigen Stint verlassen würde, um sich dem Team aus Maranello anzuschließen, wodurch Sainz ohne Cockpit dastand.

Doch trotz des Rückschlags durch seinen Ersatz fühlte Sainz, dass er mit einem der stärksten Saisonstarts seiner Karriere antwortete. Doch sein Momentum wurde beim Saudi Arabian Grand Prix abrupt gestoppt, als er mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

"Ich denke, es war nicht so sehr die Blinddarmentzündung an sich und die Tatsache, dass ich ein Rennen verpassen musste. Ich glaube, es war eher der Zeitpunkt, an dem es passierte", sagte Sainz. "Es war gerade erst angekündigt worden, dass Lewis Hamilton mich bei Ferrari ersetzen würde. Ich hatte wohl gerade einen meiner besten Saisonstarts hingelegt, wurde Dritter in Bahrain und bin zu Beginn des Jahres wirklich gut gefahren."

"Und plötzlich, als ob die schlechten Nachrichten im Winter nicht schon genug gewesen wären, kam das noch obendrauf - das musste einfach passieren und sorgte dafür, dass ich ein Rennen verpasste. Angesichts der Auswirkungen auf den Meisterschaftskampf fühlte es sich an, als ob die Welt in den letzten Monaten ein bisschen gegen mich gewesen wäre."

Während er das Rennen in Dschidda wegen seiner Operation verpasste, kehrte er zwei Wochen später für den Grand Prix von Australien zurück und gewann.

"Das Gute ist, dass mir das 10 Tage später wahrscheinlich die Entschlossenheit, die Leidenschaft und den Willen gab, mich davon zurückzukämpfen, und ja, ich kam mit einem Sieg zurück." Er fügte hinzu: "Das ist wahrscheinlich der Moment in meinem Leben, in dem ich als Athlet und als Mensch am stolzesten auf mich war."