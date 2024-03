Von Alpine zu Aston Martin: Bob Bell dockt als Technischer Leiter an

Im Bemühen, den Anschluss an die Topteams der Formel 1 zu schaffen, hat Aston Martin ab sofort einen eigenen Technischen Leiter in seinen Reihen. Besetzt hat man die für das Team neue Position mit Bob Bell. Der 65-jährige Nordire war zuletzt für Alpine tätig. Diesen Rennstall hat er kürzlich ebenso verlassen wie Matt Harman (Technikchef) und Dirk de Beer (Aerodynamikchef).

Bei Aston Martin berichtet Bell direkt an Teamchef Mike Krack, während Technikchef Dan Fellows ab sofort direkt an Bell berichtet. Die Aufgaben des Neuzugangs als Technischer Leiter werden vom Team mit "Gesamtverantwortung über die Bereiche Technik, Ingenieurswesen und Performance" beschrieben.

Bell verfügt in der Formel 1 über umfangreiche Erfahrungen. So war er in hochrangigen technischen Positionen bereits für die Teams McLaren, Benetton, Jordan, Renault, Mercedes, Marussia und zuletzt Alpine tätig. In seiner Renault-Zeit war er Mitte der 2000er-Jahre an den zwei WM-Titeln von Fernando Alonso (2005 und 2006) beteiligt.

Seinen Arbeitsantritt bei Aston Martin kommentiert Bell mit den Worten: "Ich bin beeindruckt von den Fortschritten, die Aston Martin in den vergangenen Jahren gemacht hat. Die Möglichkeit, meinen Teil dazu beizutragen, ist unglaublich spannend. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den großartigen technischen Führungskräften in Silverstone."

"Das Ausmaß und der Ehrgeiz dieses Projekts sind sehr motivierend. Ich bin ein Racer, der den Hunger und die Entschlossenheit in diesem Team deutlich sehen kann. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Mike und dem Rest des Teams meinen Teil beizutragen", so Bell.

Der von Bell angesprochene Aston-Martin-Teamchef Mike Krack spricht mit Blick auf die Neuverpflichtung von einer "wichtigen Ernennung, um sicherzustellen, dass wir als Team alles optimieren und uns auf die richtigen Bereiche konzentrieren. Bobs Erfolgsbilanz spricht für sich. Seine Erfahrung wird uns helfen, auf unserem spannenden Weg weiter voranzukommen".

Mit Bildmaterial von Aston Martin.